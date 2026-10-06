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Kaynak: ANKA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tutuklanmasının ardından aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan Mersin

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık tarafınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti.

Operasyonda, Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları ifade edilmişti.

Son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alındı.

Belediye başkanlarının yanı sıra 60 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü sonrası adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorguları biten Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişyi.

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında tutuklama kararı verildi. Vahap Seçer de tutuklandı.