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Kaynak: ANKA

Muğla siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, uzun yıllardır mensubu olduğu CHP’den istifa ederek YENİ Parti saflarına geçti. Başkanın yanı sıra Menteşe Belediye Meclisi’nin 22 üyesi de aynı kararı alarak yeni partiye katıldı.

Katılım töreni YENİ Parti Muğla İl Başkanlığı’nda gerçekleşti. Törene YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, milletvekilleri Süreyya Öneş Derici ile Cumhur Uzun, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

“BU PARTİ HALKIN PARTİSİ”

Gizem Özcan, konuşmasında partinin kuruluş sürecine değindi. Özcan, “Kolay süreçler geçirmedik. Ancak bu zorluğun içinde mücadele ve birliktelik duygusu en büyük kazanımlarımız oldu. Genel Başkanımız Özgür Özel’e ‘Para yok’ dediler, ‘Bulunur’ dedi. ‘Parti yok’ dediler, ‘Kurulur’ dedi. Bu gücü halktan aldı. YENİ Parti umudun ve geleceğin partisi. Muğla’da ve Türkiye’de hep birlikte büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ARAS: “CESARETLE ADIM ATTIK”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da kararın kolay alınmadığını vurguladı. Aras, “Uzun yıllardır mensubu olduğum partinin ve ülkenin içinden geçtiği süreci dikkatle izledim. Acele etmedim, yol arkadaşlarımla istişare ettik. Bugün bir yol ayrımına geldik. Geçmişe saygı duyarak geleceğe cesaretle adım atmak gerekti. Özgür Özel’in değişimden korkmayan iradesi doğrultusunda, tüm meclis üyelerimizle birlikte YENİ Parti çatısı altında mücadeleye devam kararı aldık” dedi.

Konuşmaların ardından Gizem Özcan, Gonca Köksal Aras’a YENİ Parti rozetini taktığında salonda alkışlar yükseldi. Ardından 22 meclis üyesine de rozetleri takılarak katılım resmiyet kazandı.