TÜVTÜRK milyonlarca sürücüyü uyardı: Araç muayenede bu hatayı yapan yandı

Kurumun paylaştığı bir yıllık kapsamlı muayene verileri, sürücülerin en çok hangi noktalarda sınıfta kaldığını da net bir şekilde ortaya koydu. Sık karşılaşılan kusurların başında aydınlatma ve fren sistemlerine ait aksaklıklar yer alıyor. Arka servis frenindeki değer dengesizlikleri ile park freninin yetersizliği en yaygın fren kusurları olarak göze çarpıyor.