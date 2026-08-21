Periyodik muayenenin sadece yasal bir zorunluluk değil, can ve mal güvenliğinin temel bir unsuru olduğunu vurgulayan TÜVTÜRK, araç sahiplerinin istasyona gelmeden önce basit bazı kontrolleri yapması gerektiğine işaret etti.
TÜVTÜRK milyonlarca sürücüyü uyardı: Araç muayenede bu hatayı yapan yandı
Türkiye genelinde periyodik araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, araç ve trafik güvenliğini doğrudan etkileyen teknik aksaklıklara dikkat çekerek sürücüleri uyardı.Gülsüm Hülya Sundu
Sürücülerin ilk olarak lastiklerin hava basıncı ile genel fiziki durumunu, aydınlatma aksamlarını, cam, ayna ve silecek mekanizmalarını gözden geçirmeleri isteniyor.
Ayrıca fren pedalında hissedilen olağan dışı ses, titreşim ya da sağa-sola çekme gibi işaretlerin dikkate alınması, gösterge panelinde yanan ikaz ışıklarının göz ardı edilmemesi gerektiği hatırlatılıyor.
İlk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve üçgen reflektör gibi yasal olarak bulunması gereken zorunlu ekipmanların eksiksiz olması da muayene öncesi hazırlığın kritik bir parçasını oluşturuyor.
Kurumun paylaştığı bir yıllık kapsamlı muayene verileri, sürücülerin en çok hangi noktalarda sınıfta kaldığını da net bir şekilde ortaya koydu. Sık karşılaşılan kusurların başında aydınlatma ve fren sistemlerine ait aksaklıklar yer alıyor. Arka servis frenindeki değer dengesizlikleri ile park freninin yetersizliği en yaygın fren kusurları olarak göze çarpıyor.
Aydınlatma tarafında ise kısa hüzmeli far ayarlarındaki bozukluklar, çalışmayan ya da kısmen yanan fren lambaları ve işlevini yitirmiş geri vites lambaları muayene raporlarına en sık yansıyan eksiklikler arasında bulunuyor.
TÜVTÜRK yetkilileri, araçlarda geçerli bir egzoz gazı emisyon ölçümünün bulunmamasının da muayene sürecini aksatan önemli eksikliklerden biri olduğuna dikkat çekti.
Bununla birlikte son dönemde yaygınlaşan ancak fabrika standartlarına uygun olmayan LED ampul kullanımlarının da gece sürüşlerinde görüş şartlarını ve sürüş güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulandı.
Sürücülerin günlük kullanımda küçük gördüğü ya da fark etmediği bu tür teknik hataların kazalara davetiye çıkarabileceğini bildiren kurum, bakım ve kontrollerin yalnızca muayene dönemlerinde değil, düzenli aralıklarla yapılmasını tavsiye etti.
Araç muayene randevularının tamamen ücretsiz olduğunun bir kez daha altını çizen TÜVTÜRK; randevu işlemlerinin kurumun resmi internet sitesi üzerinden, 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden, istasyonlardaki kiosk alanlarından ya da e-Devlet kapısı aracılığıyla kolayca oluşturulabileceğini bildirdi.