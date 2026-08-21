Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davası devam ederken ayrı yaşayan eşleri ilgilendiren kritik bir karara imza attı.
Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma sürecinde ayrı yaşayan eşlerle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, ayrı yaşamanın veya uzaklaştırma kararının eşe ve çocuğa maddi destek sağlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığına hükmetti.Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek Mahkeme, ayrı yaşamanın, hatta uzaklaştırma kararı bulunmasının bile eşe ve çocuğa maddi destek sağlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığına hükmetti.
Yüksek Mahkeme, bu süreçte eşe ve çocuğa maddi destek sağlanmamasının kusur olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
ANKARA'DAKİ DAVA YARGITAY'A TAŞINDI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ankara'da görülen davada kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma sürecinde evle ilgilenmediğini öne sürerek nafaka ve tazminat talebinde bulundu.
İlk derece mahkemesi, erkeği ağır kusurlu bularak tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca kadın lehine tedbir nafakası ve tazminata hükmetti.
İSTİNAF FARKLI KARAR VERDİ, YARGITAY BOZDU
Dosyanın taşındığı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, erkekte kusur bulunduğuna ilişkin kesin delil olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise farklı bir değerlendirme yaptı.
MADDİ DESTEK SAĞLAMAMAK KUSUR SAYILDI
Yargıtay, boşanma süreci devam ederken eşlerin ekonomik sorumluluklarının sürdüğünü vurguladı.
Kararda, eşe ve çocuğa maddi destek sağlanmamasının kusur olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Bu gerekçeyle Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin kararını bozarak dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verdi.