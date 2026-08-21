Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız

ANKARA'DAKİ DAVA YARGITAY'A TAŞINDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ankara'da görülen davada kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma sürecinde evle ilgilenmediğini öne sürerek nafaka ve tazminat talebinde bulundu.