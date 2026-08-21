Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız

Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma sürecinde ayrı yaşayan eşlerle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, ayrı yaşamanın veya uzaklaştırma kararının eşe ve çocuğa maddi destek sağlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığına hükmetti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız - Resim: 1

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davası devam ederken ayrı yaşayan eşleri ilgilendiren kritik bir karara imza attı.

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Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız - Resim: 2

Yüksek Mahkeme, ayrı yaşamanın, hatta uzaklaştırma kararı bulunmasının bile eşe ve çocuğa maddi destek sağlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığına hükmetti.

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Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız - Resim: 3

Yüksek Mahkeme, bu süreçte eşe ve çocuğa maddi destek sağlanmamasının kusur olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

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Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız - Resim: 4

ANKARA'DAKİ DAVA YARGITAY'A TAŞINDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ankara'da görülen davada kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma sürecinde evle ilgilenmediğini öne sürerek nafaka ve tazminat talebinde bulundu.

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Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız - Resim: 5

İlk derece mahkemesi, erkeği ağır kusurlu bularak tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca kadın lehine tedbir nafakası ve tazminata hükmetti.

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Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız - Resim: 6

İSTİNAF FARKLI KARAR VERDİ, YARGITAY BOZDU

Dosyanın taşındığı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, erkekte kusur bulunduğuna ilişkin kesin delil olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

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Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız - Resim: 7

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise farklı bir değerlendirme yaptı.

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Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız - Resim: 8

MADDİ DESTEK SAĞLAMAMAK KUSUR SAYILDI

Yargıtay, boşanma süreci devam ederken eşlerin ekonomik sorumluluklarının sürdüğünü vurguladı.

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Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız - Resim: 9

Kararda, eşe ve çocuğa maddi destek sağlanmamasının kusur olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

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Yargıtay'dan kritik boşanma kararı: Ayrı yaşasanız da bunu yapmak zorundasınız - Resim: 10

Bu gerekçeyle Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin kararını bozarak dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

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