Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor

25 Ağustos Salı günü itibarıyla yağışlı sistem etki alanını genişleterek, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde gök gürültülü sağanak yağışlara dönüşüyor.

Kuzeydeki bu serinletici sisteme karşın Ege'de 41, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise 38-39 derecelere varan yüksek sıcaklıklar yurdun güney ve batı kesimlerini kavurmaya devam ediyor.