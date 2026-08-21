Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son 5 günlük raporda tarih vererek gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunması dikkat çekti. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin haritaları, Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olduğunu, ancak kuzey kesimlerde yağışlı günlerin yaklaştığını ortaya koyuyor.

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Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 2

21 Ağustos Cuma günü yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olduğu görülüyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 38-39 dereceleri bulurken, Güneydoğu Anadolu'da termometreler 39 dereceye kadar ulaşıyor.

Marmara Bölgesi'nde ise sıcaklıklar 30 ile 34 derece bandında seyrediyor.

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Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 3

22 Ağustos Cumartesi günü ülke genelinde sıcaklıkların birkaç derece daha artış eğilimi gösterdiği tespit ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 41 dereceyi zorlarken, Ege ve Akdeniz sahillerinde 40 dereceye varan bunaltıcı sıcaklar haritalara yansıyor.

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Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 4

23 Ağustos Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde güneşli ve sıcak hava dalgası devam ederken, Doğu Karadeniz kıyılarında yağış geçişleri başlıyor.

Güneydoğu Anadolu'da kavurucu sıcaklar etkisini artırarak 42 derece ile zirve noktasına ulaşıyor.

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Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 5

24 Ağustos Pazartesi günü haftaya başlarken Doğu Karadeniz'deki yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yağışlı havaya rağmen batı kesimlerde sıcaklık düşüşü yaşanmıyor; bilakis Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıktığı, İstanbul çevresinde ise termometrelerin 34-35 dereceleri gösterdiği görülüyor.

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Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 6

25 Ağustos Salı günü itibarıyla yağışlı sistem etki alanını genişleterek, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde gök gürültülü sağanak yağışlara dönüşüyor.

Kuzeydeki bu serinletici sisteme karşın Ege'de 41, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise 38-39 derecelere varan yüksek sıcaklıklar yurdun güney ve batı kesimlerini kavurmaya devam ediyor.

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Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 7

Bugünkü hava tahmin raporu ise şu şekilde oldu:

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 8

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 9

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 10

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

10 14
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 11

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

11 14
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu,

TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

12 14
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 13

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

13 14
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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