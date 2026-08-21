Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin haritaları, Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olduğunu, ancak kuzey kesimlerde yağışlı günlerin yaklaştığını ortaya koyuyor.
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış çok sert geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son 5 günlük raporda tarih vererek gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunması dikkat çekti. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...Gülsüm Hülya Sundu
21 Ağustos Cuma günü yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olduğu görülüyor.
Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 38-39 dereceleri bulurken, Güneydoğu Anadolu'da termometreler 39 dereceye kadar ulaşıyor.
Marmara Bölgesi'nde ise sıcaklıklar 30 ile 34 derece bandında seyrediyor.
22 Ağustos Cumartesi günü ülke genelinde sıcaklıkların birkaç derece daha artış eğilimi gösterdiği tespit ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 41 dereceyi zorlarken, Ege ve Akdeniz sahillerinde 40 dereceye varan bunaltıcı sıcaklar haritalara yansıyor.
23 Ağustos Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde güneşli ve sıcak hava dalgası devam ederken, Doğu Karadeniz kıyılarında yağış geçişleri başlıyor.
Güneydoğu Anadolu'da kavurucu sıcaklar etkisini artırarak 42 derece ile zirve noktasına ulaşıyor.
24 Ağustos Pazartesi günü haftaya başlarken Doğu Karadeniz'deki yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Yağışlı havaya rağmen batı kesimlerde sıcaklık düşüşü yaşanmıyor; bilakis Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıktığı, İstanbul çevresinde ise termometrelerin 34-35 dereceleri gösterdiği görülüyor.
25 Ağustos Salı günü itibarıyla yağışlı sistem etki alanını genişleterek, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde gök gürültülü sağanak yağışlara dönüşüyor.
Kuzeydeki bu serinletici sisteme karşın Ege'de 41, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise 38-39 derecelere varan yüksek sıcaklıklar yurdun güney ve batı kesimlerini kavurmaya devam ediyor.
Bugünkü hava tahmin raporu ise şu şekilde oldu:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu,
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık