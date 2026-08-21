Yeniçağ Gazetesi
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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında yeni taklit ve tağşiş sonuçlarını açıkladı. 20 Ağustos 2026 tarihli “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde 5 sucuk ürününde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Listede farklı et ürünleri de yer aldı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerin ardından yeni sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi - Resim: 2

20 Ağustos 2026'da yayımlanan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde sucuk ürünlerine ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı.

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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi - Resim: 3

Bakanlığın açıklamasına göre, 5 farklı sucuk ürününde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi - Resim: 4

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tanımına göre tek tırnaklı hayvanlar arasında at, eşek ve katır bulunuyor.

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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi - Resim: 5

TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLEN SUCUKLAR

Bakanlığın açıkladığı listede Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki işletmelere ait sucuk ürünleri yer aldı.

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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi - Resim: 6

Listede Kocaağa Çiftliği firmasına ait ısıl işlem görmüş sucuk ile Salih Kocaağa Çiftliği adına kayıtlı ısıl işlem görmüş sucuk, ısıl işlem görmüş baton sucuk ve ısıl işlem görmüş kangal sucuk ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildiği belirtildi.

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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi - Resim: 7

Böylece listede toplam 5 sucuk ürünü yer aldı.

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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi - Resim: 8

BAŞKA ET ÜRÜNLERİNDE DE TESPİT YAPILDI

Bakanlığın aynı listesinde sucukların yanı sıra farklı et ürünlerine ilişkin tespitler de yer aldı.

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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi - Resim: 9

Manisa Merkez'de faaliyet gösteren Hüseyin Usta Menekşe firmasının çiğ lahmacun harcında, Mersin Akdeniz'deki Saray Yemekçilik firmasının kıyma kavurmasında ve yine Mersin Akdeniz'de bulunan Gözde Tantuni firmasının et tantunisinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi - Resim: 10

BAKANLIK SONUÇLARI KAMUOYUNA AÇIKLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31. maddesinin 6. fıkrası kapsamında denetimlerde elde edilen bazı sonuçları kamuoyunun bilgisine sunabiliyor.

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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi - Resim: 11

Bu kapsamda yayımlanan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine yeni sonuçlar eklenmeye devam ediyor.

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Bakanlık açıkladı: 5 sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi - Resim: 12

Son açıklanan listede sucuk başta olmak üzere çeşitli et ürünleriyle ilgili dikkat çeken tespitler kamuoyuna duyuruldu.

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