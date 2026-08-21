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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ikinci çeyrek Yapı İzin İstatistik verilerini açıkladı.

Buna göre,bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,0, daire sayısı yüzde 9,5 ve yüzölçüm yüzde 7,4 düşüş sergiledi.

2026 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün yüzde 78,2’si belediyeler, yüzde 21,8’i ise diğer yetkili idareler tarafınca verildi.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 71,1 ile iki ve daha fazla daireli binalar olması dikkat çekti.

2026 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 37,6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar olması dikkat çekti.

Bunu 4,5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar takip etti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 5,8 artış kaydetti.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 13,7, daire sayısı yüzde 10,7 ve yüzölçüm yüzde 5,8 artış yaşadı.

Toplam yüzölçümün yüzde 79,4’ü belediyeler tarafınca verildi.

2026 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün yüzde 79,4’ü belediyeler, yüzde 20,6’sı ise diğer yetkili idarelerce verildi.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 67,9 ile iki ve daha fazla daireli binalar olduğu görüldü.

2026 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 19,4 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,6 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar takip etti.

Takvim etkilerinden arındırılmış yapı ruhsatı toplam yüzölçümü yüzde 9,4 düştü.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,1, daire sayısı yüzde 11,4 ve yüzölçüm yüzde 9,4 gerildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 0,3 artarken, daire sayısı yüzde 4,9 ve yüzölçüm yüzde 2,1 düştü.

Takvim etkilerinden arındırılmış yapı kullanma izin belgesi toplam yüzölçümü yüzde 4,4 artış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 11,8, daire sayısı yüzde 8,2 ve yüzölçüm yüzde 4,4 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 5,4, daire sayısı yüzde 4,8 ve yüzölçüm yüzde 2,8 yükseldi.