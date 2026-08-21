Marmara’daki depremler neden arttı? Prof. Dr. Yaltırak’tan dikkat çeken açıklama

Depremler bir şeyi tetiklemiyor. Bir kapı var. Kapıya yüklenen bir kuvvet var. Kapının menteşeleri var, vidaları var. Onlar ses çıkarttığı zaman Marmara’nın kendi doğal hareketi, her yıl 20 milimetre fayların üzerine ekleniyor. Her eklendiğinde bu sistemin üzerinde şarj oluyor yani. Ve bunun belirli bir süresi var. Bu süre tamamlandığı zaman artık deşarj olacak faylar. Yani kırılacaklar.

Onun için zaten hepsi kırılmanın eşiğinde. Deşarj olmanın eşiğinde. Onun için bu son 20 yıla baktığınız zaman görüyorsunuz ki artan bir deprem aktivitesi var. Belirli yerlerde de hiç deprem olmuyor. Hiç deprem olmayan yerlerin bir anlamı var. Yani biz buralarda mikrodeprem bile üretemeyecek kadar büyük bir gerilim var. Sıkıştığı yerlerde mikrodeprem aktivitesi az oluyor. Bu 99 depreminden öncesine baksanız yani orada da aynı şeyi göreceksiniz. Mesela bir harita yapalım.