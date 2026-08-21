Panama Kanalı’nda günlük gemi geçiş sayıları, El Nino hava olayının yaratabileceği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla düşürülecek.

Panama Kanal İdaresi’nin açıklamasına göre, kanal havzasındaki yağışların azalması nedeniyle geçici kapasite kısıtlamalarına gidiliyor.

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İlk kısıtlamalar 3 Eylül’de devreye girecek. 15 Eylül itibarıyla ise kanaldan günde en fazla 32 gemi geçişine izin verilecek. Bu karar, mevcut günlük geçiş kapasitesine göre yüzde 11’lik bir azalmaya karşılık geliyor.

Atlantik ile Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan Panama Kanalı, küresel deniz ticaretinin yüzde 3’ünden fazlasını karşılıyor.

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Kanal yönetimi, bu yıl normalin altında seyreden yağışlar nedeniyle geçen ay da su seviyesindeki düşüşü kontrol altına almak için gemilerin daha az yük taşımasını zorunlu kılan önlemler almıştı.

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Uzmanlar, Pasifik okyanusundaki yüzey sıcaklıklarının yükselmesiyle bu yılki El Nino’nun kayıtlara geçen en şiddetli iklim olaylarından biri olabileceğini ve şiddetli kuraklık ile daha sıcak kışlara yol açabileceğini belirtiyor.