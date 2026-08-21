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Kaynak: AA

Güneşin elektrik üretimindeki payı da yüzde 15,6'ya ulaşarak temmuz ayları bazında şimdiye kadarki en yüksek seviyeyesine geldi. Güneş, bu oranla son 3 ayda olduğu gibi temmuzda da doğal gaz ve yerli kömür santrallerinin önünde konumlandı.

Temmuzda rüzgar santrallerinin elektrik üretimindeki payı yüzde 12 olurken, güneş ve rüzgarın toplam payı yüzde 27,6'ya geldi.

Hidroelektrik santrallerinin üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 artarak 9 teravatsaate geldi. Bu üretim miktarı, temmuz ayları bazında tüm zamanların en yüksek hidroelektrik üretimi kaydetti.

Hidroelektriğin elektrik üretimindeki payı yüzde 26,3'e geldi. Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve diğer yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 43 seviyesinden yüzde 58'e gelmişti.

Ayrıca, temmuzda doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı geçen yılın aynı ayındaki yaklaşık yüzde 25 seviyesinden yüzde 10'a düştü. Bu oran, son 26 yılın temmuz ayları arasındaki en düşük seviye olarak kaydedildi.

İthal kömür santrallerinin payı, düşük seyrettiği üç ayın ardından yüzde 19'a yükselerek ortalama seviyelerine dönerken, yerli kömür santrallerinin payı yüzde 12,5 ile 2026 yılı ortalamasına yakın oldu.