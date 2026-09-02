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Türkiye gündemi, adliye koridorları ve yurt dışı bağlantıları üzerinden ilerleyen iki zıt hikâyeye tanıklık ediyor. Bir tarafta ABD’de oturum izni bulunmasına ve hakkında soruşturma açıldığını bilmesine rağmen kendi rızasıyla Türkiye’ye dönüp hakim karşısına çıkan komedyen Deniz Göktaş; diğer tarafta ise hakkındaki yüzlerce iddiaya, oturum almak için Almanya’ya kurduğu şirket üzerinden para kaçırma soruşturması eklenen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek...

İKİ AYRI TERCİH

Türkiye’de yargı gündeminin tepe noktasına oturan iki ayrı dosya, adalet ve yurttaşlık kavramı üzerindeki büyük çelişkiyi gözler önüne seriyor. Sosyal medyadaki mizah içerikleri ve stand-up gösterileri nedeniyle hakkında hukuki süreç başlatılan komedyen Deniz Göktaş, ABD'de geçerli bir oturum iznine sahip olmasına karşın kaçma yolunu seçmedi.

Soruşturmadan haberdar olduğu ilk an yurt dışından Türkiye’ye dönüş yapan Göktaş, havalimanında gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi. Mahkemedeki ifadesinde "Yurt dışında oturumum var, kendi isteğimle döndüm; kaçma şüphem yok" diyerek savunmasını yapan ve Türkiye'de kalıp iddianamesini bekleyen Göktaş’ın tutumu adalet arayışının bir örneği olarak kayıtlara geçti.

ALMANYA’DA GAYRİMENKUL İMPARATORLUĞU

Madalyonun diğer tarafında ise yıllarca kamu kaynaklarını yöneten eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yer alıyor. Hakkındaki sayısız usulsüzlük ve rant iddiasına bir yenisi daha eklenen Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

İddiaların odağında ise Türkiye’den yurt dışına aktarılan kaynağı belirsiz milyonlarca euro para bulunuyor. Gökçek’in ve yakınlarının Almanya'da oturum izni alabilmek için şirketler kurduğu, Türkiye'de matrahsız veya sembolik vergiler öderken Almanya ve Lüksemburg hattında devasa gayrimenkul alımları ve AVM pazarlıkları yürüttüğü öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "kayıt dışı para aktarımı" iddiaları doğrultusunda finansal trafiğin izini sürmek üzere dosyayı işleme koydu.

TÜRKİYE'YE GELEN İDDİANAME BEKLİYOR

Türkiye'de kalan, yasal süreçlerin önüne kaçarak geçmeyen Deniz Göktaş, demir parmaklıklar ardında iddianame bekliyor.