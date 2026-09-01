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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in üzerine kayıtlı olduğunu belirttiği taşınmazları tek tek açıkladı.

Ağırel’in aktardığı bilgilere göre Gökçek’in üzerine kayıtlı olduğu belirtilen taşınmazlar arasında Dikmen ve Pursaklar’da konutlar, Çankaya’da bir konut ile bir dubleks konut bulunuyor.

Listede ayrıca Gölbaşı’nda 305 metrekare tarla ve 1090 metrekare bağ, Pursaklar’da ise 2250 metrekare arsa ile 3 ayrı konut yer alıyor.

Pursaklar’daki taşınmazlar arasında ayrıca toplam 16 bin metrekareden fazla iki ayrı tarla bulunduğu belirtildi.

Ağırel’in paylaşımında Şanlıurfa’daki taşınmazlar da dikkat çekti. Buna göre Gökçek’in üzerine kayıtlı olduğu ifade edilen taşınmazlar arasında 46 bin 400 metrekare bağ ile 77 bin metrekareden fazla iki ayrı tarla bulunuyor.

Böylece Ağırel’in açıkladığı listede Ankara ve Şanlıurfa’da farklı niteliklerde çok sayıda konut, arsa, tarla ve bağ yer alıyor.

Söz konusu taşınmazlara ilişkin bilgilerin kaynağı ve mülkiyet durumuna ilişkin resmi kayıtların tamamı ayrıca değerlendirilmesi gereken hususlar arasında bulunuyor.