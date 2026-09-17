TOKİ hak sahiplerine İslam Memiş'ten kötü haber: Tapu devri geçersiz

"Noter sözleşmesi, senet veya farklı işlemlerin bu konuda yasal dayanağı yok. Malın gerçek sahibi TOKİ, sözde devir eden kişi değil. Arada verilen 2-3-3,5 milyonluk komisyonlar buhar olur. Bu tür işlemler size saçma ve riskli gelse de, bu şekilde bir piyasanın olduğunu bilmeniz yeterli. Yasal olmasa da var. Ondan sebep bu tür teklifler gelirse veya düşünüyorsanız, DÜŞÜNMEYİN derim."