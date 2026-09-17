Devletin sosyal konut satış ve kiralama kampanyalarına yönelik yüksek talep devam ederken, kuralarda adları çıkan bazı hak sahiplerinin başvurduğu yasa dışı devir yöntemlerine karşı finans analisti İslam Memiş uyardı.
TOKİ hak sahiplerine İslam Memiş'ten kötü haber: Tapu devri geçersiz
Finans analisti İslam Memiş, sosyal konut projelerinde hak kazanan vatandaşların "noterli devir" adı altında haklarını fahiş bedellerle devrettiği yasa dışı bir piyasa oluştuğunu belirtti. Hak sahiplerini geçersiz üç yönteme karşı uyardı.Kaynak: Diğer
Son dönemde "Noterli Devir" adı altında yüksek komisyonlarla hak devri yapıldığını gözlemlediğini belirten Memiş, vatandaşları büyük bir mağduriyet riskiyle karşı karşıya oldukları konusunda dikkatli olma çağrısı yaptı.
Piyasadaki kanunsuz mekanizmanın işleyişine dikkat çeken İslam Memiş, gayriresmi ağların oluştuğunu belirterek süreci şöyle özetledi:
"İlanlarda bunu görmemiz de mümkün. Hatta kendi aralarında WhatsApp grupları bile kuruyorlarmış. Bu grupta devir ücretleri belirleniyor, başkalarına aracılık yaparak emlakçı gibi komisyon alıyorlarmış.''
''Hak sahibi hakkını devretmek için çevresine haber salıyor veya ilanlara koyuyor. 2+1 için 2 milyon, 3+1 için 3-3,5 milyon devir ücreti istiyorlar."
Memiş, devir talebinde bulunan kişilerin alıcıları ikna etmek için "3-3,5 milyon veriyorsun, 3 milyon da taksitin var ama taksitler hem seneye başlıyor hem de düşük tutarlı oluyor. Proje bitince buranın değeri 10-11 milyon lira" diyerek yönlendirme yaptıklarını ifade etti.
Sözde devir işlemlerinde üç farklı gayriresmi yol izlendiğini aktaran Memiş, bu yöntemlerin hukuki geçersizliğini vurguladı.
GEÇERSİZ 3 YÖNTEM: NOTER, SENET VE TAKAS TAPUSU
İlk yöntemde tarafların notere giderek devir ve hak sözleşmesi yaptığını, ikincisinde devreden kişinin güven sağlamak amacıyla 10 milyon liralık senet imzaladığını belirten Memiş; üçüncü seçenekte ise komisyonla yeni ev alacak kişilerin tapuyu devralacak kişinin üzerine yapıp TOKİ devir süresi dolduğunda karşılıklı tapu devri teklif ettiğini aktardı.
Bu formüllerin hiçbir geçerliliği olmadığını vurgulayan İslam Memiş, "Ancak ortada resmiyet yok, noter devri de bir şey ifade etmiyor. Daire TOKİ'nin, yasal olarak hak sahibi kura nedenli sözde devir eden kişinin. Hak sahibi hakkından vazgeçer veya taksitleri ödeyemezse TOKİ'ye bildirmek zorunda. TOKİ de hemen yedekleri devreye sokuyor" dedi.
GÖZÜ KARA DEVİR ALANLARA 3 KRİTİK SORU
Paralarını riske atarak devir almaya çalışan kişilere uyarılarda bulunan Memiş, şu hayati soruları yöneltti:
"Sözde devir eden kişi üç gün sonra öldü, o zaman ne olacak?"
"Sözde devir eden kişinin senin gibi onlarca kişiden devir parası topladığını düşün, o zaman ne olacak?"
"Sözde devir eden kişi üç gün sonra 'Devretmiyorum' dedi, o zaman ne olacak?"
‘’YASAL OLSA DA, OLMASA DA BÖYLE BİR PİYASA VAR’’
İşlemlerin hukuki hiçbir güvencesinin bulunmadığını altını çizerek hatırlatan İslam Memiş, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Noter sözleşmesi, senet veya farklı işlemlerin bu konuda yasal dayanağı yok. Malın gerçek sahibi TOKİ, sözde devir eden kişi değil. Arada verilen 2-3-3,5 milyonluk komisyonlar buhar olur. Bu tür işlemler size saçma ve riskli gelse de, bu şekilde bir piyasanın olduğunu bilmeniz yeterli. Yasal olmasa da var. Ondan sebep bu tür teklifler gelirse veya düşünüyorsanız, DÜŞÜNMEYİN derim."