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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için hazırlıklar devam ederken, 81. oturum, 22 Eylül'de “Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM” temasıyla gerçekleşecek.

Genel Kurul kapsamında liderlerin hitaplarının gerçekleştirileceği ve “yüksek düzeyli hafta” olarak adlandırılan bölümde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kürsüye çıkması bekleniyor. Erdoğan'ın, oturumun ilk gününde yapılacak konuşmalarda dördüncü sırada yer alacağı belirtiliyor.

Bu yılki Genel Kurul görüşmelerine yaklaşık 190 ülkeden üst düzey temsilcinin katılması bekleniyor.

Tom Barrck, Erdoğan'ın Trump'la özel bir görüşme gerçekleştireceğini de duyurdu.