2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapacağı görüşmelere çevrildi.
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar?
2027 yılında uygulanacak asgari ücret oranı tartışılmaya devam ediyor. Mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda yüzde 20, 25 ve 30 zam ihtimallerine göre yeni asgari ücretin tahmini hesaplamaları yapıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni ücret henüz kesinleşmezken ekonomik göstergeler üzerinden farklı zam oranlarına ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlandı.
Asgari ücret artışında dikkate alınan başlıca göstergelerden biri enflasyon beklentileri oldu.
Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Enflasyon Raporu’nda yer alan yıl sonu tahminleri de yeni ücret için yapılan değerlendirmelerde öne çıkıyor.
Mevcut asgari ücret, önceki yıla göre yüzde 27 artırılarak net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti.
Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor.
Ekonomistler enflasyon beklentileri üzerinden farklı hesaplamalar yaptı.
Bu hesaplamalarda, 2027 yılı için asgari ücret artışının yüzde 20 ile yüzde 30 arasında gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.
Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre yüzde 20 oranındaki artışta yeni ücret yaklaşık 33 bin 690 lira olacak.
Yüzde 25 zam uygulanması durumunda net asgari ücretin yaklaşık 35 bin 94 liraya yükselmesi bekleniyor.
Yüzde 30 oranındaki artışta ise net asgari ücret yaklaşık 36 bin 489 liraya çıkacak.
Söz konusu rakamlar, mevcut net asgari ücret üzerinden hesaplanan tahmini tutarları ifade ediyor.
2027 yılında uygulanacak kesin zam oranı ise enflasyon verileri ve diğer ekonomik göstergelerin yanı sıra Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararıyla netleşecek.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2027 yılında geçerli olacak ücret için görüşmelerini Aralık ayında gerçekleştirmesi bekleniyor.
Toplantıların 3 veya 4 oturum şeklinde yapılması öngörülürken, görüşmelerin kesin tarihleri henüz açıklanmadı.
Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından zamlı tutar, Ocak ayında ödenecek maaşlara yansıyacak.
(Haber Global)