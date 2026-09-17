Yeniçağ Gazetesi
17 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar?

Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar?

2027 yılında uygulanacak asgari ücret oranı tartışılmaya devam ediyor. Mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda yüzde 20, 25 ve 30 zam ihtimallerine göre yeni asgari ücretin tahmini hesaplamaları yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 1

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapacağı görüşmelere çevrildi.

1 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 2

Yeni ücret henüz kesinleşmezken ekonomik göstergeler üzerinden farklı zam oranlarına ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlandı.

2 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 3

Asgari ücret artışında dikkate alınan başlıca göstergelerden biri enflasyon beklentileri oldu.

3 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 4

Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Enflasyon Raporu’nda yer alan yıl sonu tahminleri de yeni ücret için yapılan değerlendirmelerde öne çıkıyor.

4 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 5

Mevcut asgari ücret, önceki yıla göre yüzde 27 artırılarak net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti.

5 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 6

Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor.

6 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 7

Ekonomistler enflasyon beklentileri üzerinden farklı hesaplamalar yaptı.

7 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 8

Bu hesaplamalarda, 2027 yılı için asgari ücret artışının yüzde 20 ile yüzde 30 arasında gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

8 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 9

Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre yüzde 20 oranındaki artışta yeni ücret yaklaşık 33 bin 690 lira olacak.

9 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 10

Yüzde 25 zam uygulanması durumunda net asgari ücretin yaklaşık 35 bin 94 liraya yükselmesi bekleniyor.

10 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 11

Yüzde 30 oranındaki artışta ise net asgari ücret yaklaşık 36 bin 489 liraya çıkacak.

11 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 12

Söz konusu rakamlar, mevcut net asgari ücret üzerinden hesaplanan tahmini tutarları ifade ediyor.

12 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 13

2027 yılında uygulanacak kesin zam oranı ise enflasyon verileri ve diğer ekonomik göstergelerin yanı sıra Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararıyla netleşecek.

13 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 14

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2027 yılında geçerli olacak ücret için görüşmelerini Aralık ayında gerçekleştirmesi bekleniyor.

14 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 15

Toplantıların 3 veya 4 oturum şeklinde yapılması öngörülürken, görüşmelerin kesin tarihleri henüz açıklanmadı.

15 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 16

Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından zamlı tutar, Ocak ayında ödenecek maaşlara yansıyacak.

16 17
Üç senaryo masada: Asgari ücret zam tahminleri ne kadar? - Resim: 17

(Haber Global)

17 17
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro