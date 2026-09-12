Melih Gökçek Erdoğan'a sığındı

İşte asıl sorgulanması gereken çelişki tam da budur. Bir kişinin siyasi ahlakı; dava liderine karşı iftira atan kişileri 'saygın' ve “takdire şayan” görmesiyle, kimlerin yanında durduğu ve kimlerin alkışından memnun olduğu üzerinden ölçülür. Takdir; yıllardır bu davaya gönül vermiş, bedel ödemiş, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmuş aziz dava kardeşlerimindir.

Herkes kimin nerede durduğunu, kimlerle yan yana geldiğini ve kimlerin alkışından memnun olduğunu iyi görsün. Çünkü bazen insanın söylediklerinden çok, kimleri takdir ettiği, kimlerin yanında durduğu ve kimler tarafından alkışlandığı her şeyi anlatır."