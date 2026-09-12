Yeniçağ Gazetesi
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Melih Gökçek Erdoğan'a sığındı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğününde kendisini eleştiren Bülent Arınç'a sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Melih Gökçek Erdoğan'a sığındı - Resim: 1

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, feshedilen Gelecek Partisi lideri ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğününde yaptığı konuşmada kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Bülent Arınç'a sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Melih Gökçek Erdoğan'a sığındı - Resim: 2

Arınç düğünde, Gökçek'in geçmişteki açıklamalarını eleştirerek, "Ağzında sakız, şak şak 'her seferinde sıçrayıverdim' demek istedi; utanarak izledim" demişti.

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Melih Gökçek Erdoğan'a sığındı - Resim: 3

Arınç'ın ifadeleri konuklar tarafından alkış eşliğinde karşılanmıştı.

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Melih Gökçek Erdoğan'a sığındı - Resim: 4

Kendisine yüklenen Arınç’a sosyal medya hesabı üzerinden Gökçek şu şekilde cevap verdi:

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Melih Gökçek Erdoğan'a sığındı - Resim: 5

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ailesine, akrabalarına ve yakınlarına hakaret eden ve her türlü iftirayı atan bir kişinin iftiralarını görmezden gelip o kişiyi 'saygın' ilan edeceksin; ardından çocuğunun düğününe katılacaksın. Sonra da partimize ve Cumhurbaşkanımıza karşı tavrı açık olan bir kitlenin önünde benim aleyhimde konuşacak, o kitlenin alkışlarından memnuniyet duyacaksın!

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Melih Gökçek Erdoğan'a sığındı - Resim: 6

Dahası, ismini anmak istemediğim o zat, Cumhurbaşkanımıza yönelik yalan ithamları dile getiren Ahmet Davutoğlu için evladının düğününde çıkıp, 'Biz bugüne kadarki siyasi hayatımızda çizdiğimiz, takip ettiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız, onu takdir ediyoruz, çok şükür.' diyeceksin.

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Melih Gökçek Erdoğan'a sığındı - Resim: 7

Dahası, ismini anmak istemediğim o zat, Cumhurbaşkanımıza yönelik yalan ithamları dile getiren Ahmet Davutoğlu için evladının düğününde çıkıp, 'Biz bugüne kadarki siyasi hayatımızda çizdiğimiz, takip ettiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız, onu takdir ediyoruz, çok şükür.' diyeceksin.

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Melih Gökçek Erdoğan'a sığındı - Resim: 8

İşte asıl sorgulanması gereken çelişki tam da budur. Bir kişinin siyasi ahlakı; dava liderine karşı iftira atan kişileri 'saygın' ve “takdire şayan” görmesiyle, kimlerin yanında durduğu ve kimlerin alkışından memnun olduğu üzerinden ölçülür. Takdir; yıllardır bu davaya gönül vermiş, bedel ödemiş, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmuş aziz dava kardeşlerimindir.

Herkes kimin nerede durduğunu, kimlerle yan yana geldiğini ve kimlerin alkışından memnun olduğunu iyi görsün. Çünkü bazen insanın söylediklerinden çok, kimleri takdir ettiği, kimlerin yanında durduğu ve kimler tarafından alkışlandığı her şeyi anlatır."

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