Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
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Anasayfa Gündem TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı

TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı

TOKİ kiralık sosyal konut başvurularının başlamasıyla dolandırıcılar da harekete geçti. TOKİ ve e-Devlet’in resmi sitelerini birebir kopyalayan sahte sitelerle vatandaşlar tuzağa çekilmeye çalışılıyor. Uzmanlar uyardı.

Kaynak: Diğer
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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı - Resim: 1

Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da harekete geçti.

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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı - Resim: 2

TOKİ ve e-Devlet’in resmi sitelerini taklit eden sahte başvuru panelleri hazırlandı. NTV'nin haberine göre, dolandırıcılar, sahte uzantılar oluşturarak sayfaları birebir kopyalıyor.

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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı - Resim: 3

Sahte sitelerde TOKİ’nin sayfasında olduğu gibi konutların kiraları ve özelliklerine kadar tüm detaylar yer alıyor.

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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı - Resim: 4

Ancak başvuru bölümüne tıklandığında kullanıcılar başka sayfalara yönlendiriliyor. Bazı sayfalarda ise ücret talep ediliyor.

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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı - Resim: 5

BAKANLIK SAHTE SAYFALARI KAPATTIRIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gelen ihbarları değerlendirerek söz konusu sayfaları kapattırıyor.

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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı - Resim: 6

Başvuruların ücretsiz bir şekilde sadece e-Devlet üzerinden yapıldığına dikkat çeken TOKİ, vatandaşları da uyardı.

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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı - Resim: 7

TOKİ, kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı - Resim: 8

Başvuruların yalnızca TOKİ’nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden yapıldığı belirtildi.

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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı - Resim: 9

KİŞİSEL BİLGİLERİ DE KOPYALIYORLAR

Uzmanlar da vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı - Resim: 10

Bilişim uzmanı Emre Özcan, dolandırıcıların kopya siteleri Google ya da sosyal medyaya verdikleri reklamlarla üst sıralarda çıkararak vatandaşları tuzağa çekmeye çalıştığını belirtti.

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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı - Resim: 11

Özcan, “Bu sahte sitelerde hem kart bilgilerini kopyalıyorlar hem de kişisel bilgileri kopyalayıp suç unsuru taşıyan işlerde kullanıyorlar.” ifadelerini kullandı.

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TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı - Resim: 12

Vatandaşların TOKİ başvuruları yaparken yalnızca “gov.tr” uzantılı resmi kanalları kullanması gerektiğini ifade eden Özcan, sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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