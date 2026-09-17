Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da harekete geçti.
TOKİ başvurusu yapanlar dikkat: Uzmanlar bu konuda uyardı
TOKİ kiralık sosyal konut başvurularının başlamasıyla dolandırıcılar da harekete geçti. TOKİ ve e-Devlet’in resmi sitelerini birebir kopyalayan sahte sitelerle vatandaşlar tuzağa çekilmeye çalışılıyor. Uzmanlar uyardı.Kaynak: Diğer
TOKİ ve e-Devlet’in resmi sitelerini taklit eden sahte başvuru panelleri hazırlandı. NTV'nin haberine göre, dolandırıcılar, sahte uzantılar oluşturarak sayfaları birebir kopyalıyor.
Sahte sitelerde TOKİ’nin sayfasında olduğu gibi konutların kiraları ve özelliklerine kadar tüm detaylar yer alıyor.
Ancak başvuru bölümüne tıklandığında kullanıcılar başka sayfalara yönlendiriliyor. Bazı sayfalarda ise ücret talep ediliyor.
BAKANLIK SAHTE SAYFALARI KAPATTIRIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gelen ihbarları değerlendirerek söz konusu sayfaları kapattırıyor.
Başvuruların ücretsiz bir şekilde sadece e-Devlet üzerinden yapıldığına dikkat çeken TOKİ, vatandaşları da uyardı.
TOKİ, kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Başvuruların yalnızca TOKİ’nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden yapıldığı belirtildi.
KİŞİSEL BİLGİLERİ DE KOPYALIYORLAR
Uzmanlar da vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Bilişim uzmanı Emre Özcan, dolandırıcıların kopya siteleri Google ya da sosyal medyaya verdikleri reklamlarla üst sıralarda çıkararak vatandaşları tuzağa çekmeye çalıştığını belirtti.
Özcan, “Bu sahte sitelerde hem kart bilgilerini kopyalıyorlar hem de kişisel bilgileri kopyalayıp suç unsuru taşıyan işlerde kullanıyorlar.” ifadelerini kullandı.
Vatandaşların TOKİ başvuruları yaparken yalnızca “gov.tr” uzantılı resmi kanalları kullanması gerektiğini ifade eden Özcan, sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.