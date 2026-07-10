Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürüten Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, sunduğu mesleki eğitim imkanlarıyla kadınların istihdama ve üretime katılımını desteklemeyi sürdürüyor. Merkez bünyesindeki Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi’nde ücretsiz dikiş kursuna katılan özel gereksinimli çocuk annesi Nahide Bakır, edindiği bilgi ve beceriler sayesinde evini bir üretim merkezine dönüştürerek gelir sağlamaya başladı.
Evini atölyeye çevirdi: Ücretsiz kursta öğrendi, şimdi taleplere yetişemiyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkkent MERCEK bünyesinde ücretsiz dikiş eğitimi alan özel gereksinimli çocuk annesi Nahide Bakır, ev ortamını üretim atölyesine dönüştürerek sipariş almaya başladı. Bakır, aldığı eğitimle hem çocuğunun bakımını üstleniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.Kaynak: ANKA
Özel çocuğunun bakım sorumluluğu nedeniyle tam zamanlı bir işte çalışma fırsatı bulamayan Bakır, MERCEK'te kazandığı yetkinlikleri ev ortamında kazanca dönüştürdü. Aldığı ilk siparişle birlikte emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan Bakır, bir yandan çocuğunun yanında bulunurken diğer yandan üreterek aile bütçesine destek oluyor.
Evden çıkma imkanı sınırlı olan diğer kadınlar için de dikkate değer bir rol model teşkil eden Bakır'ın başarı hikayesi, doğru fırsatlar sunulduğunda kadınların ekonomik yaşamda nasıl güçlü bir şekilde yer alabileceğini gözler önüne seriyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin Halkkent MERCEK Giyim Üretim Atölyesi’nde verilen ücretsiz dikiş kursundan faydalanan anne Nahide Bakır, bu eğitimle evini atölyeye dönüştürdüğünü ve ekonomik özgürlüğünü kazandığını ifade etti. Bakır, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
“Özel çocuğum olduğu için, dışarıda tam zamanlı çalışmam mümkün değil. Bu yüzden evimi atölyeye çevirdim. MERCEK’te aldığım eğitim sayesinde, öğrendiklerimi kazanca çeviriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. İlk aldığım siparişi hiç unutmuyorum. Kendi emeğimle para kazanmak bana özgüven sağladı. Evde çocuğumun yanında olurken, aynı zamanda üretiyorum. Bu benim için çok kıymetli. İnsanların ürünlerimi beğenmesi beni motive ediyor."
Aldığı kurs eğitimiyle gelecekte üretim kapasitesini daha da artırmayı ve kendisini geliştirmeyi amaçladığını belirten Bakır, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu kurs bana kendime güvenmeyi ve hayal etmeyi de öğretti. Kendi kazancımın olması bana güç veriyor. Benim gibi evden çıkamayan, çocuklarına bakmak zorunda olan kadınlara sesleniyorum, vazgeçmesinler, imkan verildiğinde kadınlar çok şey başarıyor. MERCEK sayesinde bir meslek öğrendim. Şimdiki hedefim işimi büyütmek ve daha fazla kişiye ulaşmak."