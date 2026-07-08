Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Başkan Vekili Hüseyin Korkman, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Kurtuluş Savaşı demiyoruz, Millî Mücadele diyoruz. Neden kurtulduk ki?" ifadelerine sert tepki gösterdi.

Yazılı bir basın açıklaması yapan Korkman, Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin askeri zaferle sonuçlanan en önemli dönemi olduğunu belirterek, bu kavramın tartışmaya açılmasının tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti.

Korkman, açıklamasında İstanbul'un İngilizler tarafından, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinin ise Yunan, Fransız ve İtalyan kuvvetlerince işgal edildiğini hatırlatarak, "Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletini ayağa kaldırmasaydı bugün nasıl bir Türkiye'den söz ediyor olacaktık?" ifadelerini kullandı.

İnönü Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'un bağımsızlık mücadelesinin önemli dönüm noktaları olduğunu vurgulayan Korkman, 9 Eylül 1922'de işgal kuvvetlerinin Anadolu'dan çıkarılmasıyla Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını belirtti.

Milli Eğitimin günlük siyasi tartışmaların değil, bilimsel veriler ve tarihi gerçekler doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini savunan Korkman, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile onun ilke ve devrimleri üzerinden toplumun ayrıştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda vatandaşlara da çağrıda bulunan Korkman, Cumhuriyet'in temel değerleri ile tam bağımsızlık anlayışı etrafında birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini vurguladı.