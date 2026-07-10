Türkiye o üç balığı satarak milyar dolarlar kazandı: Avrupa ülkeleri sıraya girdi

EN FAZLA GELİR LEVREKTEN

Sektör en fazla geliri 389 milyon 133 bin dolarla levrekten elde etti. Bunu 295 milyon 798 bin dolarla çipura, 201 milyon 849 bin dolarla Türk somonu izledi. Bu üç ürün, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturdu.

En büyük ihracat pazarı 165 milyon 397 bin dolarla Rusya oldu. Rusya'yı 150 milyon 385 bin dolarla İtalya ve 129 milyon 829 bin dolarla Hollanda takip etti.