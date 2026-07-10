Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, ülke genelinde hava mevsim normallerinde seyredecek.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji 19 il için gök ürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

1 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Özellikle saat 12'de etkisini göstermesi beklenen yerel yağışların gece saatlerinde sonlanması bekleniyor.

2 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

10 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporu şöyle:

3 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

5 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

İl il bölge bölge hava durumu:

6 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

7 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

9 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

10 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

11 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

ADANA °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı bulutlu, güneybatı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

12 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

ANKARA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

BATI KARADENİZ
Parçalı VE çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

15 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

BOLU °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

17 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

AMASYA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 20
Meteoroloji saat verdi: 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Parçalı az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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