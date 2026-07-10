Notbir.com.tr'nin özel haberine dayanan bilgilere göre; 11 Mayıs 2020'den bu yana Kanal D Ana Haber koltuğunda oturan deneyimli gazeteci Deniz Bayramoğlu'nun görevine son verildi. Ancak gruptaki deprem ekran önüyle sınırlı kalmadı.
Demirören Medya satılıyor: Medya kulislerini sarsan iddia
Türk medya sektörünün en büyük yayın gruplarından Demirören Medya'da hareketli saatler yaşanıyor. Ekran yüzleri ve üst düzey yöneticilerle peş peşe yolların ayrılması, medya kulislerinde "Dev grup yeni bir satışa mı hazırlanıyor?" sorusunu gündemin bir numaralı maddesi haline getirdi.Gülsüm Hülya Sundu
Kısa süre önce Genel Müdür Yardımcısı Tamer Oskay ve Haber Direktörü Abdullah Köse’nin kurumla yollarını ayırmasının ardından, Demirören Haber Ajansı (DHA) Spor Müdürü Uğur Demirkırdı da görevinden ayrılan isimler kervanına katıldı.
Kurum içinden sızan iddialara göre, işten çıkarmaların arkasında çok daha büyük bir strateji yatıyor. Grubun, kıdemli ve yüksek tazminat hakkı bulunan çalışanların yasal haklarını ödeyerek kadroda ciddi bir "hafiflemeye" gittiği konuşuluyor. Bununla eş zamanlı olarak, medya grubunun piyasaya olan dış borçlarının da hızla kapatılmaya başlandığı belirtiliyor.
Bilanço temizliğine yönelik bu hummalı çalışmalar, sektörün tecrübeli isimlerine hiç de yabancı gelmedi. Yaşananlar, akıllara "Aydın Doğan döneminin" meşhur satış stratejisini getirdi.
Medya kulisleri, Demirören'deki bu tasfiye dalgasını, geçmişte Doğan Medya Grubu'nun el değiştirmeden hemen önce uyguladığı yöntemlere benzetiyor. Türk medya tarihinin en büyük satışlarında da birebir aynı senaryo yaşanmıştı.
2011 yılında Milliyet ve Vatan satışında Aydın Doğan, her iki gazeteyi Demirören-Karacan ortaklığına devretmeden hemen önce büyük bir küçülmeye gitmiş, kıdemli isimlerin tazminatlarını ödeyerek gazeteleri alıcıya "borçsuz ve hafifletilmiş" bir şekilde teslim etmişti.
Cumhuriyet tarihinin en büyük medya operasyonunda; Kanal D, CNN Türk ve Hürriyet gibi dev markaların 916 milyon dolara Demirören'e devrinden sadece günler önce benzer bir kıyım yaşanmıştı. O dönem, yeni alıcıya mali yük bırakmamak adına 150'ye yakın ekran yüzü ve yöneticinin işine son verilmiş, bilançolar adeta sıfırlanmıştı.
Bugün Demirören Medya'da yaşanan hızlı tazminat ödemeleri, borç kapatma telaşı ve tecrübeli isimlerle vedalaşma süreci, "Demirören Grubu da masaya borçsuz oturmak için bagajını mı boşaltıyor?" sorusunu doğurdu. Notbir'in kulislerden aldığı iddiaya göre; tüm bu temizlik operasyonunun devasa bir satış hazırlığının ayak sesleri olduğu yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.