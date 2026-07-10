Demirören Medya satılıyor: Medya kulislerini sarsan iddia

Kurum içinden sızan iddialara göre, işten çıkarmaların arkasında çok daha büyük bir strateji yatıyor. Grubun, kıdemli ve yüksek tazminat hakkı bulunan çalışanların yasal haklarını ödeyerek kadroda ciddi bir "hafiflemeye" gittiği konuşuluyor. Bununla eş zamanlı olarak, medya grubunun piyasaya olan dış borçlarının da hızla kapatılmaya başlandığı belirtiliyor.