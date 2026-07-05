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Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatta "Kurtuluş Savaşı" yerine "Milli Mücadele" ifadesini kullanma kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bakan Tekin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tercih edilen kavram değişikliğinin tarihsel bakış açısıyla ilgili olduğunu belirterek, "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerini kullandı.

Yeni müfredatta yapılacak bu değişiklik, kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Eğitim alanındaki düzenlemenin gerekçesi ve kapsamına ilişkin değerlendirmelerin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.