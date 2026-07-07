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Eğitimde tartışmalı bir karara daha imza atılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurtuluş Savaşı kavramının yeni müfredatta yer almayacağını söyledi. Tekin “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı” ifadelerini kullandı. Yusuf Tekin'in müfredatta 'Kurtuluş Savaşı' yerine 'Milli Mücadele' yazacağı açıklamasına tepki yağmaya devam ediyor.

Tekin'in "Kurtuluş Savaşı" açıklamasına tepki gösteren isimlerden biri de Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş oldu.

"NEYDEN KURTULDUĞUMUZU SİZE SÖYLEYEYİM"

Hüseyin Baş sosyal medya paylaşımında, Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarını eleştirerek, Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel önemine vurgu yaptı. "Neyden kurtulduğumuzu size söyleyeyim: Sevr'den kurtulduk. İstanbul'daki İngiliz işgalinden kurtulduk. Gaziantep'teki Fransız zulmünden, Ege'deki Yunan zulmünden, Doğu'daki Ermeni zulmünden kurtulduk." ifadelerine yer verdi.

Baş açıklamasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen mücadelenin adının Kurtuluş Savaşı olduğunu belirterek, "Tekrarlayalım: Atatürk, yüce Türk milletiyle bir Milli Mücadele vermiştir ve bu mücadelenin adı Kurtuluş Savaşı'dır." dedi.

"ALTINDA ATATÜRK'ÜN İMZASI OLMAYAN SON ZAFER OLMASAYDI..."

Paylaşımında, "Altında Atatürk'ün imzası olmayan son zafer olmasaydı, önceki hiçbir zaferimizi kutlayamayacaktık." ifadelerini kullanan Hüseyin Baş, bugün İstanbul'un fethinin kutlanabilmesinin de Atatürk'ün İstanbul'u İngiliz işgalinden kurtarması sayesinde mümkün olduğunu savundu.

"AKIL KÂRI DEĞİL"

Açıklamasının sonunda tarihi tartışmaların siyasi hesaplara konu edilmemesi gerektiğini belirten Baş, "Osmanlı da bizim, Türkiye de bizim, hatta daha önceki Selçuklu da bizim. Bir takım siyasi hesaplar uğruna tarihimizi birbiriyle çarpıştırmaya kalkmak akıl kârı değildir. Hele de bu konulara eğitimi asla karıştırmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

YUSUF TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP’li vekillerle bir araya geldiği toplantılarda müfredatta yapılacak değişiklikleri anlattı.

Tekin, yeni müfredatta “Kurtuluş Savaşı” kavramının çıkaracağını, yerine “Milli Mücadele” kavramının getirileceği söyledi. Tekin bu değişikliği, “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı” sözleriyle savundu.

Yusuf Tekin tepki yağan açıklamasına şöyle devam etmişti:

"Kurtuluş Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesi sonrası, İtilaf güçlerinin işgaline karşı yurdun bütünlüğünü korumak için 1919-1922 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen çok boyutlu siyasi ve askeri mücadeledir. Mücadele, işgal ordularının defedilmesinin ardından 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır."

Öte yandan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da, Milli Eğitim Bakanlı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı'na ilişkin "neyden kurtuluyoruz" ifadesine tepki göstererek "Ülkemizi işgal etmek isteyen emperyalistlerin şemsiyesi altına girenler, emperyalizme karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşı’nı müfredattan silmeye çalışmaktadır. İktidar; emperyalistlerle kurduğu ilişkilere gölge düşürmemek ve gelecek nesilin tam bağımsızlık bilincini köreltmek için Cumhuriyetin kuruluş ve kurtuluş felsefesiyle açık bir hesaplaşma içine girmiştir" ifadelerini kullanmıştı.