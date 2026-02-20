9-15 Şubat haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde kadrosunda Selahattin Paşalı, Eylül Lize Kandemir, Oya Unustası gibi isimlerin yer aldığı, yönetmenliğini Zeynep Günay’ın yaptığı Ay Yapım imzalı platformun yerli orijinal dizisi ‘Masumiyet Müzesi’, ilk haftada liderliği ele geçirdi. Prime Video’nun televizyon kategorisinde zirve yarışında tablo değişmedi. ‘Eşref Rüya’, platformda da liderliğini korudu. Film kategorisinde ise gerilim filmi ‘Kara Torba Operasyonu’ zirveye oturdu. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde NOW TV’nin yeni dizisi ‘Yeraltı’, 3. bölümüyle de liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde haftanın en dikkat çekici açılışı, sinemalarda 200 bini aşkın seyirciye ulaşan ‘Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar’ oldu ve ilk haftasında zirveye yerleşti.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, 5. haftasında da liderliğini koruyarak istikrarlı performansını devam ettirdi. Film kategorisinde ise haftanın lideri değişti. Erotik drama ‘Emmanuelle’, liderlik koltuğuna oturdu.

Rock’ın gücüyle hayallerini dokuyor

​Teknolojiyi ruhla, kelimeyi ise rock ve hard rock’ın sarsılmaz enerjisiyle birleştiren ilham verici bir isim olan Münüre Güven, sadece dijital bir başarı hikâyesi değil; aynı zamanda hayallerine kendi emeğiyle ve gitar tınılarının gücüyle yürüyen bir kadının asil mücadelesini temsil ediyor.

​Onu klasik bir söz yazarından ayıran en temel fark, bizzat ‘sanatçılar inşa etmesi’. Dijital platformlarda büyük yankı uyandıran ‘Özgür & Heves’ projeleri, Münüre Güven’in uykusuz gecelerde kelimelerle yaptığı o meşhur dansın birer meyvesi niteliği taşıyor. Bağımsız bir prodüktör olarak projelerinin ses tasarımından enstrümantal analizlerine kadar her aşamasını tek başına yönetiyor.

İstanbul’daki stüdyosundan dünyaya rock’ın özgür sesiyle seslenen sanatçı, sadece şarkı üretmiyor; tüm duygu ve ruhuyla evrene silinmez bir imza atıyor. Hayallerini kendi emeğiyle finanse eden, bağımsız, güçlü ve şair ruhlu bir kadının rock tınılarıyla yazılmış başarı manifestosu olan bu yolculuk, ​onu çok daha karakterli yaparken ‘ele avuca sığmaz, üreten ve güçlü’ yanını çok iyi besledi.

‘Sihirli Flüt’ oyunu prömiyer yaptı

Dünya opera repertuvarının en bilinen hikâyelerinden ‘Sihirli Flüt’, Eskişehir Şehir Tiyatroları tarafından çocuklar için müzikli ve şarkılı kukla oyunu olarak sahneye taşındı.

Oyunun prömiyeri, Genco Erkal Sahnesi’nde gerçekleşti. Tüm zorluklara rağmen insanın kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini evrensel bir hikâyeyle sahneye taşıyan ‘Sihirli Flüt’, sezon boyunca Genco Erkal Sahnesi’nde çocuklarla buluşmaya devam edecek. Şehir Tiyatroları dramaturgu Şafak Özen’in uyarladığı, Bulgar yönetmen Hristina Arsenova’nın yönetmenliğini üstlendiği oyunun besteleri Bulgar besteci Vladimir Djambazov’un imzasını taşıyor.

Oyunda Şehir Tiyatroları’nın başarılı sanatçıları Özlem Akdoğan, Berkay Akın, Çiğdem Altuğ, Bilge Büyükerşen, Derya Daşlı, İsa Can Dinç, Nagihan Orhan ve Mahide Yumbul rol alıyor.