Star TV’nin yeni dizisi ‘Sevdiğim Sensin’, ekran yolculuğuna harika bir başlangıç yaptı. Dizi, ilk bölümüyle Total’de 6.24, AB’de 4.63 ve ABC1’de 5.84 reyting alarak tüm gruplarda 2. sırada yer aldı.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Ay Yapım imzalı dizi, kendi gününün güçlü rakiplerine âdeta ‘Yarışta bende varım’ diyerek meydan okuduğunu gösterdi. Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir, güzel bir ikili olmuş. Bu çifti, sanırım uzun süre konuşacağız. Çünkü bunun sinyalleri ilk bölümde verildi. Ayrıca dizinin müziklerine de bayıldım. Perşembe gününün hatta sezonun yeni fenomen dizisi ‘Sevdiğim Sevsin’ olacak gibi görünüyor. Türk izleyicisi, bu tarz işleri sever, sahip çıkar.

‘Sevdiğim Sevsin’, İstanbullu Erkan’ın, askerlik görevi sırasında acımasız ağabeylerinin elinden evlenerek kurtardığı köylü kızı Dicle ile İstanbul’a uzanan hikâyesini konu alıyor.

İpek Açar’dan 4 yıl sonra yeni şarkı

İpek Açar, 4 yıl sonra yeni şarkısı ‘Vurdum Kendimi Yalnıza’yı Elma Şekeri Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Zeki Güner’e ait şarkının düzenlemesi Alper Kömürcü imzasını taşıyor. Şarkıya Doğuş Subaşılar’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Hem yorumunda hem de görsellerinde alışılmış kalıplarının dışına çıkan İpek Açar, şarkı boyunca gerçekleştirdiği farklı yorumuyla dikkat çekiyor.

Aşk yüzünden yaşanan hayal kırıklığı ve bunun ardından gelen bilinçli yalnızlık tercihini dile getiren şarkı, yoğun bir yalnızlık, pişmanlık ve içsel kırgınlık duygusunu anlatıyor.

‘Ballı Süt’ oyunu için geri sayım başladı

Yapımcılığını Aksel Bonfil ve Begüm Ertuğrul’un üstlendiği, hikâyesi Önem Günal’a ait olan, Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği ‘Ballı Süt’, tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Prömiyerini 28 Şubat’ta Fişekhane’de yapacak olan oyun, iniş-çıkışlı aile bağlarını, geçmişin izlerini ve iki kardeşin dönüşen ilişkisini ele alıyor.

Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya’nın ilk kez bir tiyatro projesinde birlikte sahneye çıktığı yapım, birbirine mesafeli iki kız kardeşin trajikomik yüzleşmesini ‘Ballı Süt’ tadında sahneye taşıyor.

Oyun, 3 Mart’ta İzmir İstinyeArt’ta, 8 Mart’ta Ankara’da, 12 Mart’ta Watergarden’da, 26 Mart’ta Zorlu PSM’de, 10 Nisan’da Fişekhane’de, 12 Nisan’da Samsun Ata Sahne’de, 13 Nisan’da Trabzon AKM’de, 14 Nisan’da Ordu AKM’de, 19 Nisan’da Bursa Merinos AKKM’de, 2 Mayıs’ta Ankara ASM’de, 5 Mayıs’ta DasDas’ta, 7 Mayıs’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer’de, 8 Mayıs’ta Fişekhane’de ve 12 Mayıs’ta Zorlu PSM’de izleyicisiyle buluşacak.