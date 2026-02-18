Haftanın dizisi: Star TV’nin yeni dizisi ‘Sevdiğim Sensin’, Perşembe gününde dengeleri değiştirdi. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizi, 5.84 reytingle açılışını ikinci sıradan yaptı.

Ay Yapım imzalı dizi, sadece güçlü bir reyting açılışıyla değil; oyuncu performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuldu. Diziyi ilerleyen haftalarda daha çok konuşacak gibiyiz.

Banka hesabına 5 milyon TL gelirse

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Kıvanç Baran Arslan’ın yaptığı, senaryosunu yine Kıvanç Baran Arslan ile Kadir Polatcı’nın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Kadir Polatcı, Kıvanç Baran Arslan, Cemil Şahin gibi isimlerin olduğu ‘Olay Para’, ilk hafta sonu açılışını 3 bin 82 kişiyle yaptı.

Lin Yapım imzalı film, borç içinde yüzen Dinçer ve Koray’ın, Dinçer’in banka hesabına yanlışlıkla 5 milyon lira yollanması sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

‘Senden Başkası Olmayacak’ sürprizi

Haftanın şarkısı: Doğuş, yeni şarkısı ‘Senden Başkası Olmayacak’ı Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Doğuş’a ait olan şarkı, sanatçının yıllardır benimsediği anlatım dilini ve güçlü yorumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Duygusal pop çizgisinde ilerleyen şarkı, sevgiye duyulan koşulsuz bağlılığı merkezine alırken hayatın karşısında dimdik duran bir kalbin yaşadıklarını samimi bir dille aktarıyor.

Doğuş’un içten yorumu, şarkının duygusunu dinleyiciye doğrudan geçirirken eser, kısa sürede sanatçının sevilen eserleri arasındaki yerini almaya aday niteliği taşıyor.

‘Çekmecedeki Çoraplar’ kitabı çıktı

Haftanın kitabı: Yazar Derya Remziye Öner’in yeni kitabı ‘Çekmecedeki Çoraplar’, Koç Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Derya Öğretmen, çocukların dünyasına yalnızca bir hikâye anlatıcısı olarak değil; onları anlayan, duygularını önemseyen bir eğitmen olarak sesleniyor. Bu sıcacık öyküde çocuklar, oyunun gücüyle paylaşmayı, birlikte eğlenmenin mutluluğunu ve dostluğun değerini keşfediyor. Eğlenceli dili, sade anlatımı ve eğitici yaklaşımıyla bu hikâye; çocukların hayal gücünü beslerken aynı zamanda sosyal becerilerini destekliyor.