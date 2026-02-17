Show TV’nin büyük umutlarla başlayan dizisi ‘Rüya Gibi’ye final yolu göründü.

Dizi, 11. son bölümde Total’de aldığı 1.96 reytingle 12., AB’de aldığı 1.83 reytingle 9. ve ABC1’de aldığı 1.89 reytingle 11. sırada yer aldı. Tüm kategorilerde 2’nin altında bir reyting alan dizi için bugün yarın final kararı açıklanır. Salı günleri izleyicisiyle buluşan dizi, ani bir kararlar Pazar’a çekilmişti. Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ı buluşturan diziye gün değişikliği de yaramadı.

Daha önce de bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştım. Kanal, diziyi Salı’dan Pazar’a taşımak yerine sezon finali yaptırıp yaz döneminde ekrana getirseydi, daha uzun ömürlü olabilirdi. Ama böyle bir adım atılmadı. Kanalın Pazar ısrarı, dizinin sonunu getirdi. Muhtemelen 13. bölümde final yapar.

Mert Demir’in turnesine yoğun ilgi

Türk Pop Müziği’nin güçlü isimlerinden Mert Demir, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Mert Demir’in konser biletleri satışa sunulduğu andan itibaren büyük ilgi gördü.

Şarkıcı, günler öncesinden birçok şehirde biletleri tükenen turne kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında hayranlarıyla buluşacak. Dünya turnesi kapsamında yurt dışında farklı ülkelerde sahne alan sanatçı, Türkiye turnesine Konya’da verdiği unutulmaz bir konserle başladı. Türkiye turnesi boyunca birçok şehirde sahne alacak olan Mert Demir, sevilen şarkılarını etkileyici canlı performansıyla dinleyicileriyle buluşturacak.

Mert Demir, 1 Nisan’da Diyarbakır’da, 3 Nisan’da Malatya’da, 4 Nisan’da Elazığ’da, 5 Nisan’da Mardin’de, 8 Nisan’da Samsun’da, 10 Nisan’da Erzincan’da, 11 Nisan’da Trabzon’da, 12 Nisan’da Erzurum’da ve 14 Nisan’da ise Şanlıurfa’da konser verecek.

Sevgililer Günü’nde ‘yalnız’ kutlama

Asmalı Mescid’in sevilen mekânlarından Şimdi Lokanta, Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği davette sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerini ağırladı. Geceye sanatçı Banu Zorlu, annesi Yasemin Zorlu ile birlikte katıldı. Davette ayrıca Ebru Torun, Hanife Varınca, modacı Rabia Dadağlıoğlu, yapımcı Mehmet Yıldırım, İstanbul’u Sevenler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Gül Şen, Tuğba Çömlekçioğlu ve Figen Şengül yer aldı.

Banu Zorlu, 14 Şubat’a farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını dile getirdi. Sanatçı, “14 Şubat ama biz 13 Şubat’ta ailem ve dostlarımla bir araya geldik. Bütün sevgilisizlerin, yalnızların gününü kutluyoruz. Bu ara 14 Şubat pek bana uğramıyor” sözleriyle geceye esprili bir yorum kattı.

“Flört etmeyi sevmiyorum” diyen Zorlu, görücü usulü tanışmaya sıcak baktığını belirterek “Renkler ve zevkler uyuyorsa, evlilik olsun. Belli bir yaştan sonra insan daha seçici oluyor” dedi.