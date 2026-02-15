Dijital platformlarda 2-8 Şubat haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilere göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde 5 yıl önce yayınlanan ‘Jeffrey Epstein: Filthy Rich’, gündemin etkisiyle zirveye yerleşti. Film kategorisinde Finlandiya yapımı aksiyon filmi ‘Sisu’, ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu. Prime Video’nun televizyon listesinde Kanal D’de ekrana gelen ‘Eşref Rüya’, liderliğini sürdürdü. Film olarak aksiyon-komedi ‘Yıkım Ekibi’, üst üste ikinci haftasını da zirvede geçirdi. Disney Plus’ın televizyon listesinde NOW TV’nin yeni dizisi ‘Yeraltı’, ikinci haftasında da liderliğini korumayı başarırken film tarafında ise, ülkemizde 337 bin seyirciye ulaşan Lilo & Stiç, haftayı zirvede tamamladı.

HBO Max’in televizyon kategorisinde zirve bu hafta da el değiştirmedi. Game of Thrones evreninin yeni dizisi ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, üçüncü haftasında da liderliğini devam ettirdi. Film kategorisinde ise, korku türündeki ‘Something in the Water’ zirveye yerleşti.

Volkan Konak’ın hayali gerçek oldu

Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden Volkan Konak’ın vefatından hemen önce kurduğu büyük hayal gerçek oldu.

33 yıllık eşi Selma Konak’a duyduğu aşkı sazıyla, sözüyle, şiirleri ve hikâyeleriyle her fırsatta dile getiren Volkan Konak, 14 Şubat’ta en büyük hediyeyi önce eşine, sonra sevenlerine verdi. Sözleri ve müziği Cevdet Bağca’ya, yeni düzenlemesi Selim Bölükbaşı’na ait olan ‘Al Ömrümü’, sanatçının tadına doyulmaz yorumuyla yeniden müzikseverlerle buluştu.

Eğer yaşasaydı, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eşi Selma Konak’a ithafen yayınlamayı planladığı ‘Al Ömrümü’ ile Volkan Konak’ın yarım kalan hayali, böylece gerçeğe dönüştü.

Japon metal fırtınası, İstanbul’da esecek

Japon metal fenomeni Babymetal, 1 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00’de Neo Events organizasyonuyla Lifepark İstanbul’da sahne alacak. Metal müziğin gücünü J-pop enerjisiyle birleştirerek kendine özgü bir tür yaratan grup, İstanbul’da yüksek enerjili koreografiler ve görsel prodüksiyonuyla unutulmaz bir geceye imza atacak.

Japonya’da kurulan Babymetal, vokalde Su-Metal ile scream & dance enerjisini sahneye taşıyan Moametal ve Momometal’den oluşan üçlüyle müzikteki tüm kalıpları yıktı. 2014’te yayınladıkları ilk albümleri Babymetal ve ‘Gimme Chocolate’ adlı şarkılarıyla kısa sürede dünya çapında milyonlara ulaştılar ve kült statüsüne yükseldiler.

Aynı yıl Budokan Arena’yı tamamen doldurarak ‘en genç yaşta Budokan’ı dolduran grup’ unvanını kazandılar; 2016’da ise Wembley Arena’yı tamamen satan ilk Japon metal grubu olarak tarihe geçtiler.