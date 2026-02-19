11 ayın sultanı Ramazan geldi. Hoş geldi. İlk teravih kılındı. İlk sahurlar yapıldı. Bereketiyle, sevinciyle, coşkusuyla bu yılın Ramazan’ına da kavuştuk. Televizyon kanalları da yayın akışlarını buna göre şekillendirecek. 1 ay boyunca dinî programların ağırlıkta olduğu bir dönem geçireceğiz. Peki, Ramazan ekranında hangi kanalda neler izleyeceğiz?

Star TV: Ramazan ayının huzuru ve bereketi, her gece izleyiciyle buluşacak. Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim, metni ve manasıyla baştan sona birlikte hatmedilecek. Hafız Dr. Selman Okumuş’un okuduğu mukabele, ekrandaki okuma takibi sayesinde izleyicilerin kolaylıkla eşlik edebileceği şekilde sunulacak. Her gece Kur’an-ı Kerim’in Türkçe anlamı da paylaşılırken ayetlerin mesajları gönüllere dokunacak. Hafız Dr. Selman Okumuş’un tilavetiyle Ramazan boyunca her gece Mukabele, izleyicisiyle buluşacak.

Oyuncu ve sunucu Pelin Karahan ile şef Tahsin Küçük’ün ev sahipliğini üstlendiği ‘Pelin ve Tahsin Mutfakta’, Ramazan boyunca ekranlarda olacak. İkili, programda izleyiciler için birbirinden lezzetli iftar ve sahur menüleri hazırlayacak. Kolayca ulaşılabilen malzemelerle hazırlanan pratik tarifler, sofralara lezzet katacak.

TRT 1: Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, her gün saat 16.00’da; Vefa Sultan ise, yeni bölümleriyle ve ayrıca Mustafa Demirci ile Ramazan Sevinci, Ramazan ayı boyunca ekranlara gelecek.

NOW TV: Özlediğimiz tarifler, özlediğimiz sohbetler, özlediğimiz Ramazanlar, ‘Refikayla Özlediğimiz Ramazanlar’ ile hafta içi her gün 17.45’te yayınlanacak. Ayrıca ‘Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri’, Ramazan boyunca her gece 04.30’da yayında olacak.

atv: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her yıl olduğu gibi bu sene de ‘İftar ve Sahur’ programlarıyla izleyici karşısına çıkacak.

Kanal D: İftar yayını, Külliye’de kurulan özel stüdyodan izleyiciyle buluşacak. ‘Bir Ramazan Akşamı’, Ramazan boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nden canlı yayınla her gün 18.00’de ekranda olacak. Ayrıca ‘Arda’nın Ramazan Mutfağı’, yeni bölümleriyle her gün yayınlanacak.

Show TV: Ramazan’ın bereketi sofralara taşınıyor. ‘Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası’, yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Ayrıca ‘Bekir Köse ile Ramazan Geceleri’, Ramazan’da canlı yayınla her gece 00.15’te yayında olacak.

TV8: Her yıl olduğu gibi bu yılda ‘Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular’, Ramazan boyunca sahurda izleyicisiyle buluşacak.