TRT 1’de ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, yayına başladığı haftadan itibaren hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Ocak ayında sosyal medyada en çok konuşan yapım oldu. Oyuncu performanslarıyla dikkat çeken diziyle ilgili 604 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü.

Taşacak Bu Deniz’i listede sırasıyla Halef Köklerin Çağrısı, Veliaht, Uzak Şehir, Arafta, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Teşkilat, Yeraltı ve Abi takip etti.

Kırılgan ve mizah dolu bir tiyatro deneyimi

Sanat dünyasının güçlü ve özgün isimlerinden Esra Dermancıoğlu, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı oyunu ‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’ ile tiyatro sahnesinde cesur, kırılgan ve mizah dolu bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Dijital çağda değişen ilişkileri, beden politikalarını, arzu ve güç kavramlarını sert ama yer yer kara mizahla ele alan oyun, çarpıcı sahne tasarımı ve çok katmanlı anlatımıyla sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Oyun, 18 Şubat’ta DasDas’ta, 22 Şubat’ta Bursa Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda ve 27 Şubat’ta Fişekhane’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Baktığı Yerde Başka Bir Dünya Sergisi açıldı

İBB’nin restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları ile İstanbul’a kazandırdığı, şehrin 7. tepesinde bir asrı aşkın süredir kente tanıklık eden Bulgur Palas, yeni bir sergiye ev sahipliği yaptı.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen Feruz Ertürer’in 75 yılı aşan fotoğraf serüveninden bir seçki sunan Baktığı Yerde Başka Bir Dünya Sergisi açıldı. Küratörlüğünü Murat Gür’ün üstlendiği sergi, curcunalı panayırlar, uğultulu meydanlar, sokak satıcıları, kutlamalar, çocuklar gibi çeşitli sosyo-kültürel izlerin temsilleriyle görsel bir şölen sunuyor. Sergide, dönemine ayna tutan belgelere ek olarak geleneksel bakışın dışına çıkan özgün üretimler de yer alıyor.

Sergi, 16 Ağustos’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında Bulgur Palas’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.