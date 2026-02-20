Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Öcalan Komisyonu, ortak raporu yayınladı. Bu raporu satır satır inceledim. AKP dönemi ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin caydırıcılığının aşındığı bir dönemdir. Durum böyle olunca teröristler de uluslararası toplantılarda kravat takıp protokolün bir parçası oluyorlar ve bu da içe sindiriliyor, Türk halkından gizleniyor. Böyle giderse, amaç da o zaten, PKK elebaşı Öcalan da kravat takarak İmralı'dan çıkacak.” dedi.

Özdağ’ın incelemesi özetle şöyle:

* Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarmış olduğu ilk, milli üniter laik devleti ortadan kaldırma ile ilgili resmi rapordur. Bunun başka anlamı yok. Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal yapısına indirilmiş bir darbedir.

* Evet, terörsüz bir Türkiye'yi bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları istiyor. Ancak bunu terör örgütüyle pazarlık yaparak, terör örgütünün taleplerini kabul ederek ve Türkiye'yi etnisiteler, mezhepler ekseninde bölerek yapamazsınız.

***

*Raporun 6. sayfasında, ‘Türklerin, Kürtlerin ve Arapların bölgede yaşayan diğer kardeş halklarla birlikte oluşturacağı doğal ittifak’. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir tek Türk milleti yaşar. Neden bahsediyorsunuz siz? Bu, Türkiye'yi Lübnanlaşmaya sürüklemek demektir. Bu, Türkiye'yi Iraklaşmaya sürüklemek, Türkiye'yi Yugoslavyalaştırmak demektir.

* Raporun 28. sayfasında, “Türkler ve Kürtler kardeş ve kaderdaş halklardır” denilerek, bu ülkede 2 farklı halk olduğunu kabul ediyorsunuz. 2 farklı halk mı var bu ülkede?

Raporun 9. sayfasında, “Meclisimizin görevi müşterek hayatın hukukunu kurmak” diyorsunuz. Kiminle müşterek hayat kuruyoruz arkadaşlar? Şu ana kadar yaşadığımız hayat, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana müşterek bir hayat değil mi? Birlikte yaşamıyor muyuz kardeşim? Hangi hukuktan bahsediyorsunuz siz? Hukuk, yurttaşlık hukukudur. Siz etnisite hukukundan mı bahsediyorsunuz?

* Raporun 36. sayfasında “en başından itibaren Kürt’ün onurunu, Türkün gururunu korumayı esas alan bir yaklaşım benimsemiştir” diyor. Burada kastettikleri, Kürt’ün onuru değil, PKK'nın sözde onurunu kurtarmak için Türk milletinin gururunu kırmaktır.

* Sorun bir anayasal düzen sorunu olmamasına rağmen çözüm için niye yasa değişiklikleri ve yeni anayasa hazırlığı yapıyorsunuz? Buradaki büyük çelişkiyi görmüyor musunuz?

***

* Bakın bu raporda bir şey daha var. Öcalan'ın serbest bırakılması süreci bu raporun parçasıdır. Ama umut hakkı demiyorlar. Çünkü vatandaş ilk günden beri bu kavrama karşı büyük bir tepki duyuyor. Ve onun yerine vatandaşın öfkesini, kızgınlığını dizginlemek için başka kavramların arkasına sığınıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi temsilcisi toplantı girişinde basın mensuplarına şöyle diyor: “Umut hakkı başlık olarak olmasa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları üzerinden ve içerik olarak mutlaka olacak. Yani Abdullah Öcalan'ı mutlaka serbest bırakacağız.” Bunu söylüyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi umut hakkı konusunda 3. maddeye atıfla ömür boyu hapis cezası alanlara 25 yıllık infaz sonrasında durumun yeniden değerlendirilmesi ve tahliye için umut olması gerektiğini vurguluyor. Buna dayanacaklar.

* Şimdi geliyoruz raporun 45. sayfasına, şöyle söylüyor: “Hasta ve yaşlı tutuklu ve hükümlüler için yaşam hakkının her hakkın önünde olduğu gerçeği göz önüne alınarak infaz ertelemesi müessesesi değerlendirilmelidir.” Evet, bu Öcalan'ın şartlı tahliyesi için yapılmış olan bir düzenleme. Değerli arkadaşlar, bu yaklaşım bir tuzak, hile ve milletimizi aldatma girişimidir. Başlığı silip, içeriye umut hakkını gizlemek, millet iradesine saygısızlık ve emin olun ikiyüzlülüktür. Ve raporun 38. sayfasında, amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır deniyor. Yani PKK'ya özel af çıkartıyoruz diyorlar. Türkçesi bu. Öcalan'a af, PKK'ya af...

***

* Raporda “yerel yönetimler için daha demokratik koşullar” önermesi yapılıyor. Bu arada Silivri’de onlarca Belediye Başkanı tutuklu... Buradan CHP Genel Başkanı'na sormak istiyorum. Sayın Genel Başkan, onlarca Belediye Başkanınız tutukluyken siz bu rapora nasıl imza attınız?

* Biz, Zafer Partisi olarak halkımızla birlikte bu yıkıcı sürece karşı durmaya, mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türk, Kürt, Arap değil. Ne mutlu Türk’üm diyene!