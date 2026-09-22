Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hedef Yatırım Bankası'nın Swissquote'un Akbank'taki muhabir hesabına göndermek istediği 2 milyar liralık döviz swapı işleminin MASAK takibine takıldığı öne sürülmüştü. İddialara göre BDDK, tutarın henüz hesaba geçmediğini bildirmiş ve söz konusu işlem MASAK tarafından inceleme amacıyla durdurulmuştu.

Hedef Yatırım Bankası, MASAK tarafından 2 milyar liralık swap işleminin durdurulduğuna yönelik basında yer alan iddiaları yalanladı.

40,9 MİLYON DOLAR SATIN ALINDI

Banka yönetimi, kamuoyu duyurusunda İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirilen işlemin detaylarını paylaştı. Banka, 2 milyar TL ödeme karşılığında aynı gün Takasbank nezdindeki hesaplarına geçmek üzere yaklaşık 40,9 milyon dolar satın alındığını belirtti. Sürecin, bankacılık operasyonlarının rutin bir parçası olduğu vurgulandı.

"PARA TÜRKİYE'DEKİ MUHABİR HE SABA GİTTİ"

Yurt dışına para transfer edildiği yönündeki söylentilere de açıklık getirildi. Hedef Yatırım, ödenen 2 milyar liranın sınır ötesine çıkarılmadığını, aksine Swissquote’un Türkiye’deki muhabir banka hesabına aktarıldığını kaydetti. Açıklamada, karşılıksız bir fon çıkışının kesinlikle söz konusu olmadığının altı çizildi.