Mardin’de Kızılay’a ait kan toplama aracının karıştığı trafik kazası korkuttu. Ömerli ilçesinde meydana gelen kazada, araç şarampole devrildi, 1’i doktor 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ömerli-Midyat kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan Kızılay’a ait kan toplama aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan 1’i doktor toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların Ömerli Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.