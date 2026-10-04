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Kaynak: DHA

Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın TIR'a çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi ağır yaralandı.

KAZA SAAT 22.30'DA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 22.30 sıralarında Midyat-Batman kara yolu Cevat Paşa Kışlası önünde meydana geldi.

Midyat'tan Batman yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolda duran TIR'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.