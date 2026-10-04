Kaynak: İHA

Vücuduna 13 bıçak darbesi alan genç olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı baba evinde gözaltına alındı.

OLAY YERİNDE ON ÜÇ BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Akşam saat 17.45 sularında yangın havuzunun yanında yerde hareketsiz yatan bir genci fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, Yasin Erdem Bayır’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk adli kontrollerde talihsiz gencin vücudunda çok sayıda bıçak izine rastlandı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna sevk edildi.

JANDARMA EKİPLERİ SIR PERDESİNİ ARALADI

Cinayetin ardından olay yerinde bulunan plakasız motosiklet üzerinden derinlemesine bir çalışma başlatan jandarma ekipleri, kısa sürede gerçeği ortaya çıkardı. Bayır'ın, 16 yaşındaki bir genç kızla görüştüğü ve bu duruma öfkelenen kızın babası tarafından hedef alındığı anlaşıldı. Şüpheli baba kendi evinde kıskıvrak yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu düşünülen kızı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SUÇ ALETİNİN SAKLANDIĞI YERİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan cinayet zanlısı, jandarmadaki ilk sorgusunda işlediği suçu kabul etti. Olayda kullandığı bıçağı sakladığı yeri ekiplere tarif eden şüpheli, adaletin yerini bulmasını hızlandırdı. Tarif edilen bölgede arama yapan ekipler, olay yerinin 500 metre uzağındaki ormanlık alanda bir taşın altına gizlenmiş kanlı bıçağı buldu. Suç aleti muhafaza altına alınırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturma tüm hızıyla sürüyor.