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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, saat 01.00 sıralarında Nazilli-Denizli kara yolu Mergen Çayı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın istikametinde seyreden bir otomobil TIR’a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri kazaya müdahale ettiği sırada ikinci bir kaza meydana geldi.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KAZA

09 L 2548 plakalı otomobilin sürücüsü A.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce otomobile, ardından hafif ticari araca ve 35 APF 852 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI, 1'İNİN DURUMU AĞIR

Araçlarda sıkışan A.T., Ü.G., N.Y., Ö.G., M.B., K.D., B.D., G.Y., K.G., M.E., E.Ç. ve M.G., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan toplam 12 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan A.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAN TESTİNDE ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kazaya neden olduğu belirtilen sürücü A.T.’nin hastanede yapılan kan testinde alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.