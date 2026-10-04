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Bakanlığın 28 Ağustos’ta yürürlüğe giren kararı doğrultusunda MCR Grup İnşaat, 28 Ağustos 2027 tarihine kadar kamu ihalelerine katılamayacak.

YASAK KARARI HANGİ İHALEYE DAYANIYOR?

Yasaklama kararının ilişkilendirildiği süreç, Cumhuriyet'in haberine göre, Çarşamba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2023/132056 ihale kayıt numaralı “İdare Malı Ocaktan Malzeme Temini” işiyle bağlantılı.

MCR Grup İnşaat ile Çarşamba Belediyesi arasındaki ihale uyuşmazlığının 2025 yılında yapılan başka bir ihalede de devam ettiği belirtildi.

Bakanlığın kararıyla birlikte MCR Grup İnşaat’ın bir yıl boyunca kamu ihalelerine katılması yasaklanmış oldu.