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Kaynak: AA

Adana Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 33'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ödül töreniyle devam etti. Festival kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda dereceye giren yapımlar ve sanatçılar ödüllendirildi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki tören öncesinde sanatçılar kırmızı halıda yer aldı. Volkan Severcan ile Jülide Ateş'in sunduğu gecede, bu yıl hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimleri de anıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Altın Koza Film Festivali'nin 60 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu ifade etti. Geçer, festivalin gelişmesine geçmişten bugüne katkı sağlayanlara teşekkür ederek gelecek nesillerin daha aydınlık bir Türkiye'de ve daha temiz bir dünyada film tadında bir yaşam sürmesini diledi.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise organizasyonun hayata geçirilmesinde katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, 10 filmin mücadele ettiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki ödüller sahiplerine verildi.

Törende Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Ulusal Yapay Zeka Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması ve Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ödüle değer görülenlere de ödülleri takdim edildi.

Vali Yardımcısı Hasan Balcı'nın da katıldığı program, ödül sahipleriyle ödülleri verenlerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tamamlandı.

En İyi Film Ödülü: "Bir Arada Yalnız" - Ali Vatansever

Adana İzleyici Ödülü: "Canavar" - Tunç Şahin

Yılmaz Güney Ödülü: "Günyüzü" - Banu Sıvacı

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: "Moda Evlilik" - Miraç Atabey

En İyi Yönetmen Ödülü: "Bir Arada Yalnız" - Ali Vatansever

En İyi Senaryo Ödülü: "Karanlıkta Islık Çalanlar" - Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" - Hazar Ergüçlü

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Bir Arada Yalnız" - Fatih Al

En İyi Müzik Ödülü: "Karanlıkta Islık Çalanlar" - Alican Çamcı

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" - Özkan Karaköse

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" - Saye Özçelik, Gülseren Cizdan, Melike Yılmaz, Umut Kambak, Oğuz Yıldırım, Hüseyin Yalçın, Hasan Yalçın, Hasan Kameray, Hüseyin Dolunay, Eren Dama ve Yener Kaplan

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" - Mesut Ulutaş

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Günyüzü" - Asena Hotamış

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Günyüzü" - Süleyman Kadim Kabaali

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: "Moda Evlilik" - Ege Damatoğlu

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: "Bir Arada Yalnız" - Onur Gözeten

Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) En İyi Yönetmen Ödülü: "Karanlıkta Islık Çalanlar" - Pınar Yorgancıoğlu ve "Bir Arada Yalnız" - Ali Vatansever

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: "Ölü Köpekler Isırmaz" - Nuri Cihan Özdoğan