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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Midyat'ta durdurulan 2 ayrı araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 12 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.