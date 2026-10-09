Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Midyat'ta durdurulan 2 ayrı araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 12 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Mardin'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi
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Mardin'in Midyat ilçesinde 2 ayrı araçta 12 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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