Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış

Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış

Gülistan Doku cinayetinin Emniyet ayağına yapılan operasyonda kan donduran detaylar ortaya çıktı. Vali Sonel'e bağlı çalışan çete, sahte raporla aramaları sabote etmiş, Gülistan'ın Instagram'ından ağabeyini engelleyip hedef göstermişler.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 1

Gülistan Doku soruşturmasının Emniyet ayağında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 2

Eski vali Tuncay Sonel'in olaya intihar süsü vermek ve arama çalışmalarını baraj gölüne yönlendirmek için her yolu denediği ortaya çıktı.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 3

Savcılık Gülistan kaybolduktan günler sonra suyun 14 metre altında bulunduğu öne sürülen ve hiç tahrip olmamış haldeki Gülistan'a ait reçete, yazılı kâğıt ile makası mercek altına aldı.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 4

Tutuklu Tuncay Sonel ve şüphelilerin olaya intihar süsü vermek ve arama çalışmalarını baraj gölüne yönlendirmek için organize plan yaptığı ortaya çıktı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları geçmiş soruşturma evraklarını tek tek mercek altına aldı.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 5

Savcılık, arama çalışmalarında Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasının ardından 8 ve 10 Ocak 2020'de baraj gölünde bulunduğu belirtilen ve Gülistan'a ait reçete, dilekçe olduğu değerlendirilen kağıt parçaları ve makas gibi delilleri inceledi.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 6

Gülistan'ın kaybolmasının üzerinden günler geçmesine rağmen kağıttaki metinlerin tahrip olmaması ve halen okunabilir durumda bulunması şüpheli görüldü.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 7

Soruşturmanın tekrar ele alınmasıyla birlikte; dönemin valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki kişilerin bu delilleri bölgeye bıraktığı ve arama çalışmalarını buraya yönlendirdikleri belirlendi.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 8

Arama çalışmalarını baraj gölüne yönlendirip, Gülistan Doku'nun cansız bedenini saklamak için zaman kazandıkları değerlendiriliyor.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 9

İŞTE O REÇETE

SABAH'ın ulaştığı Gülistan'a ait o reçetede 3 farklı ilacın yazıldığı görüldü. Reçetenin, o dönem pratisyen hekim olan Ezgi Erdal tarafından imzalandığı; sağ üst kısmında ise üst solunum yolu enfeksiyonuna işaret eden "ÜSYE" ibaresinin yer aldığı görülüyor.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 10

İlaç olarak ağrı kesici, antibiyotik yazıldığı tespit edildi. Reçetenin arka yüzünde ise barkod kısmının yer aldığı görülüyor.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 11

Yine suyun altında bulunduğu iddia edilen dilekçeyi andıran kağıt parçasının içeriğinde ise "Buse" ve "Erdem Hoca" isimlerinin yazdığı, Gülistan'ın üniversitede yaşadığı sorunları anlattığı, 'psikolojikman bizde baskı yaratıldığı' şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 12

'ÇOK İŞİMİZE YARAR'

Ayrıca savcılığın yaptığı dijital incelemelerde tutuklu polis memuru Gökhan Ertok ile bağlantılı olan ancak Gülistan Doku soruşturmasında hiçbir resmî görevi bulunmayan bazı kolluk görevlilerinin, emniyetin sistemleri üzerinden Doku hakkında usulsüz araştırma ve sorgulama yaptıkları ortaya çıktı.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 13

Bu kişiler tespit edilerek soruşturmaya dahil edildi. Dosyaya giren HTS ve mesajlaşma kayıtları ile genç kızın sosyal medya hesaplarına dışarıdan müdahale edildiği belirlendi.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 14

Doku'nun ailesi tarafından çıkartılan yedek SIM kartın, Tuncay Sonel'in talimatıyla koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından otobüsle Ankara'daki ihraç polis memuru Gökhan Ertok'a ulaştırıldığı belirlenmişti.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 15

SIM kartı takan Ertok'un 17 ve 18 Ocak 2020 tarihlerinde Doku'nun Instagram hesabına girdiği, bazı kişileri takipten çıkardığı ve engellediği öğrenildi.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 16

Ertok ile Şükrü Eroğlu arasındaki yazışmalarda, Gülistan'ın abisi adına açılmış birçok hesabı engellendiği, Gülistan ile ağabeyi Osman Doku arasında sorun varmış algısı yaratmak istedikleri ortaya çıktı.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 17

Eroğlu'nun bu durum için "Çok işimize yarar" yanıtını verdiği görüldü. Ancak ikili daha sonra Gülistan Doku'nun engellediği hesapların sahte olabileceğini değerlendirdi.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 18

Gökhan Ertok tarafından genç kızın hesaplarındaki temizlik ve silme işlemleri tamamlandıktan sonra, kendi yaptıkları izlerin görünmemesi için Doku'nun kız arkadaşı Ebru D.'yi Tunceli Emniyeti'ne çağırttığı anlaşıldı. Ebru D.'nin telefonuna rızası dışında el koydukları ortaya çıktı.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 19

18 KAMU PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI

Organize delil karartma yapıldığının tespit edilmesi üzerine Erzurum Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı 16 ildeki 21 adrese dün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

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Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran detay: Emniyet cinayeti örtmek için çalışmış - Resim: 20

Doku'nun soruşturmasının manipüle edilmesine yardımcı olan 19 kamu personelinden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru yer aldı.

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