Buğra Kavuncu, Onlar TV'den Şule Aydın'ın konuğu oldu. Ankara'da Çankaya'dan başlayan operasyonların Mansur Yavaş'a uzaması konusunda "Cesaret edemezler" diyen Kavuncu, Mansur Yavaş'ın adaylığı ilan edilirse İYİ Parti'nin tutumunun ne olacağını açıkladı.

Buğra Kavuncu'nun Mansur Yavaş'a "operasyon" konusuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Öyle bir arzuları olabilir ama buna cesaret edebileceklerini sanmıyorum. Neden mi? Ekrem İmamoğlu'na cesaret edebilenler, neden Mansur Yavaş'a edemesinler? Çünkü işi getirdikleri nokta, tam olarak az önce bahsettiğimiz yere geldi. Ekrem İmamoğlu'na yapılanlara insanlar çıkıp tepkilerini gösterdiler; ancak bu süreçte, hepimizin gördüğü üzere, yaşanmaması gereken ve mutlaka sorgulanması gereken suç niteliğinde olaylar da ortaya çıktı.

"ÜRKECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Tüm bu yaşananlar ışığında hukuk çerçevesinde mücadele veriyorken, Mansur Yavaş'a yönelik atılacak bir adımın yaratacağı tepkinin, mevcut sıkışmışlıkla birlikte çok daha büyük olmasından ürkebileceklerini düşünüyorum. Bu yüzden 'cesaret edemezler' diyorum.

"MANSUR YAVAŞ'IN TUTUMUNU TÜRKİYE BİLİYOR"

Mansur Başkan'ın, yani Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki tarzı ve duruşu bellidir. Bunu söylediğimde, sadece burasının şüphe ve şaibeden uzak olduğunu, diğerlerinin ise şaibeli olduğunu kastetmiyorum. Ancak tarzı itibarıyla çok pimpirikli ve çok dikkatlidir; özellikle belediye ihaleleri konusunda. Bunu tüm Ankara, tüm Türkiye ve belki de tüm Anadolu biliyor.

"İFTİRALAR YAVAŞ'A YAPIŞMAZ"

Tarzı böyledir; mütevazı kişiliğiyle, 'Benim işim Ankara Büyükşehir Belediyesi' diyerek Ankara dışında hiçbir işle ilgilenmiyor. Bu tutumun yarattığı bir algı var. Dolayısıyla, kendisine yönelik atılacak iftiraların veya yapılacak ithamların kamuoyunda bir karşılık bulması ve soru işareti yaratması çok zor."

Kavuncu ayrıca Mansur Yavaş aday olursa İYİ Parti bir aday çıkarır mı yoksa Yavaş'ı mı destekler sorusunu yanıtladı:

"BİZ BÖLEN OLMAYIZ"