Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli, dul ve yetim aylığı alanları yakından ilgilendiren yeni bir tahsilat uygulamasını hayata geçiriyor.
SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli maaşları otomatik kesilecek
SGK Uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin maaşını doğrudan etkileyecek ve mahkeme kararı gerektirmeyen yeni düzenlemeyi tek tek anlattı. SGK'nın sormadan keseceği borçların sıralaması ve çifte maaş alanlar için uygulanacak "şahsilik ilkesinin" detayları belli oldu.Gülsüm Hülya Sundu
SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın YouTube kanalında paylaştığı bilgilere göre; torba yasa ile SGK Kanunu'na eklenen 24. madde kapsamında, Kurum alacaklarının tahsili için icra veya mahkeme yoluna gidilmeden ve emeklinin rızası (muvafakati) aranmaksızın maaşlardan doğrudan kesinti yapılabilecek. Karakaş, “Emekli maaşlarından otomatik kesinti yoluna gidilecek” dedi.
Yeni düzenlemeyle birlikte SGK, geçmişe dönük prim veya genel sağlık sigortası (GSS) borcu bulunan emeklilerin maaşlarından otomatik mahsuplaşma yapabilecek.
Yasa metni, kesinti oranının azami yüzde 25'e kadar çıkabilmesine olanak tanısa da, SGK mevcut uygulama usul ve esaslarında bu oranı şimdilik yüzde 10 olarak sabitledi.
Uygulama sadece hayattaki emeklileri değil, vefat eden sigortalılardan dolayı dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerini de kapsayacak.
Birden fazla borç türü bulunan vatandaşlar için kesintiler rastgele yapılmayacak. SGK, zaman aşımı kurallarını dikkate alarak en eski borçtan başlamak suretiyle şu sıralardan geçecek:
“Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Borçları, İsteğe Bağlı, Topluluk Sigortası ve Tarım (Ek-5, Ek-6) Prim Borçları, Bağ-Kur Prim Borçları, Emekli Sandığı (4/1-C) Kapsamındaki Borçlanma ve İntibak Borçları”
Düzenlemede mağduriyetleri önlemek adına şahsilik ilkesi devrede olacak. Örneğin; kendi emekli aylığı bulunan ve aynı zamanda vefat eden eşinden dul aylığı alan bir kişinin durumu borcun kaynağına göre değerlendirilecek.
Borç, vefat eden eşe aitse kesinti yalnızca o eşten bağlanan dul aylığından yapılacak; kişinin kendi emekli aylığına dokunulmayacak. Aynı kural çift aylık alan yetimler için de geçerli olacak.
SGK’nın belirlediği yeni usul ve esaslara göre bazı maaş grupları otomatik kesinti uygulamasının dışında bırakıldı.
Başarılı sporculara ve devlet sporcularına bağlanan aylıklar Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında bağlanan aylıklar, Bedeli hazine tarafından karşılanan şeref aylıkları bu kesintiden muaf olacak.
Karakaş'ın aktardığı detaylara göre, yersiz veya hatalı kesinti yapılması durumunda SGK tahsil ettiği tutarı iade etmekle yükümlü olacak.
Otomatik kesintiye uğrayan ve bu işlemde hata olduğunu düşünen vatandaşlar, maaşlarını bağlayan ilgili SGK birimine itirazda bulunabilecek. İtirazı reddedilen hak sahipleri için ise mahkeme yolu açık olacak.