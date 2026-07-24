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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yavaş, görüşmede Özgür Özel'i Yeni Parti'nin kuruluşu ve genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

DEMOKRASİ VURGUSU YAPTI

Mansur Yavaş'ın görüşmede, yeni siyasi oluşuma ilişkin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Yeni Parti'nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Yavaş'ın açıklaması, Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde gelen ilk tebrik mesajları arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada 21 Mayıs’ta “mutlak butlan” kararı verilmesinin ardından Özgür Özel kanadı yeni parti çalışmalarına başlamıştı.

Özgür Özel ekibi bugün CHP’den ayrılarak YENİ Parti’nin kuruluşunu duyurdu. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

YENİ Parti Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün üstlendiği Anadolu Kulübü’nde yapıldı.

Toplantıda YENİ Parti Genel Başkanlığına oy birliği ile Özgür Özel seçildi.