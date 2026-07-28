TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen lezzet mücadelesi MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçimleri tüm hızıyla sürüyor.
MasterChef’te nefes kesen mücadele: Ana kadroya giren 10. yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı sürüyor. 27 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde etaplarını başarıyla tamamlayıp ana kadroya giren 10. yarışmacı belli oldu.Kaynak: Diğer
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 27 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde, önlük mücadelesi adeta nefesleri kesti.
Yarışmacı adayları, hayallerine bir adım daha yaklaşabilmek ve ilk 20 içerisinde yer alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi.
ZORLU MENÜ VE ZAMANLA YARIŞ
Kritik gecede iki etaplı oyun için tezgah başına geçen adaylar, şeflerin belirlediği teknik ve lezzet standartlarına ulaşabilmek adına kıyasıya bir rekabete girişti.
Kusursuz tabaklar çıkararak zamanı en iyi şekilde yönetmeye çalışan yarışmacılar arasından sıyrılan ve şeflerden geçer not almayı başaran isim Burçin oldu.
Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakarak 10. beyaz önlüğü göğsüne takan Burçin, adını MasterChef Türkiye 2026’nın ana kadrosuna yazdırmayı başardı.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO LİSTESİ
Sezonun başından bu yana devam eden çekişmeli elemeler sonucunda ana kadroda yerini garantileyen ilk 10 isim şöyle şekillendi:
MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİMLER GİRDİ?
1 - Batuhan
2 - Nilay
3 - Hasan Alp
4 - Şiringül
5 - Enes
6 - Eyyüp Can
7 - Demirhan
8 - Nurten
9 - Şadi
MASTERCHEF'TE İLK HAFTANIN YEDEKLERİ KİM OLDU?
Masterchef'te Emre ve Cansu ilk turda, Hami Efe ve Fatma ikinci turda başarılı tabaklar hazırlayarak yedeklere girdi.