Kaynak: Haber Merkezi

Türk siyasetinde yeni bir dönem başlıyor. Kurucular Kurulu toplantısını tamamlayan Yeni Parti, organlarını belirleyerek resmen faaliyetlerine başladı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin kuruluş sürecini, Meclis’teki geleceğini ve hedeflerini açıklayarak yol haritasını duyurdu.

Anadolu Kulübü’nde gerçekleştirilen tarihi toplantıda konuşan Özel, partinin emeklilerin, çiftçilerin, gençlerin, kadınların ve Atatürkçülerin sesi olacağını vurgulayarak sürece dair şu kritik açıklamaları yaptı:

'BAŞVURULARIMIZI YAPTIK, İLK TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Özgür Özel, kuruluş sürecindeki resmi adımların atıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Partimizden istifalarımızı verip önce İçişleri Bakanlığına sonra Yargıtay’a, TBMM Başkanlığına başvurularımızı yaptık. Anadolu Kulübü'nde Atatürk'ün talimatları ile kurulmuş bu kulübün 100. yılında toplandık ve Yeni Partimizin emeklilerin, çiftçilerin, gençlerin, kadınların, Atatürkçülerin Yeni Partisinin ilk toplantısını gerçekleştirdik."

PARTİ ORGANLARI BELİRLENDİ: 'YARIN SAAT 11.00'DE ANITKABİR'DEYİZ'

Kurucular Kurulu kararıyla Genel Başkanlığa seçildiğini ifade eden Özel, parti içi yetkili kurulların da tamamlandığını aktardı:

"Kurucular Kurulu üyelerimiz beni Yeni Parti Genel Başkanı olarak seçtiler. Ardından 80 kişilik PM, 15 arkadaşımızdan oluşan YDK üyelerimizi belirledik. Yarın saat 11.00'da Anıtkabir'de Atamızın huzurunda olacağız. Ardından yarın saat 12.00'de ilk PM toplantımızı yapacağız. Ardından Kurucu MYK Üyelerimiz PM onayı ile göreve başlayacaklar. Pazartesi'den itibaren 81 ilde örgütlenmeye başlıyoruz."

'SALI GÜNÜ ANA MUHALEFET OLARAK YERİMİZİ ALACAĞIZ'

Parlamentodaki duruma dikkat çeken Özel, Meclis'teki gruplaşma ve ana muhalefet rolüyle ilgili takvimi şu sözlerle ilan etti:

"Salı günü sabah saatlerinde Meclisteki dağılıma uygun olarak Meclis kapalı grup toplantımızı yapıp salı günü saat 15.00 itibariyle Ana muhalefet partisi olarak yerimizi alacağız."

BÜTÇE VURGUSU VE YENİ SİYASET ANLAYIŞI: "YEDEK PARTİ HAZIR"

Partinin vizyonu, olası engellere karşı hazırlıkları ve iktidar hedefleri hakkında konuşan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yedek parti hazır, orada bir sıkıntımız yok. Her hesabı boşa çıkaracak hazırlığımız var, kimse endişe etmesin. Bundan önce gitmediğimiz illere gideceğiz. Yeni partinin yeni siyaset anlayışı göz hizasında siyaset, halkın içinde siyaset, halkla birlikte siyaset…

Yeni Parti ilk ve son kez bütçe yapacak. Bir sonraki cumhuriyet hükümetinin bütçesini yapacak parti olarak Yeni Parti'nin bütçe performansının komisyon ve genel kurulla sınırlı olmadığını Yeni Parti gösterecek."

BAHÇELİ'NİN HAZİNE YARDIMI AÇIKLAMASINA YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına da değinen Özgür Özel, aralarındaki telefon görüşmesini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bey bu anlamda kıymetli değerlendirme yapmış. Bu açıklamasından bir gün önce bir kutlama telefonuyla beni aramıştı. İyi dileklerini iletmişti. 'Keşke bir ayrılık olmasaydı' dedi. Esas hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var. Onun dışında bizim herhangi bir siyasi partiden beklentimiz yok."

MANSUR YAVAŞ TARTIŞMALARI VE BELEDİYE BAŞKANLARININ DURUMU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yerel yöneticilerin durumuna da açıklık getiren Özel, süreci şu sözlerle özetledi:

"Mansur Yavaş'ın durumu ilk günden beri nettir. 'Ben Yeni Parti'de yokum' demeyen herkesi yanımızda biliyoruz. Şu anda Belediye Meclis üyelerinin, Belediye Başkanlarının durumu noktasında bizim gösterdiğimiz bir hassasiyet var. Kimse kimseyi neden katılmadın diye suçlamasın.

Bu toplumsal talebi karşılayıp sandığa taşımasına engel olacak her hesabı boşa çıkartacak hesabımız var. Yürüyüşümüz iktidara doğru devam edecek. Ayrıca Yeni Parti'nin yeni siyaset anlayışı halkla birlikte siyaset olacak."

‘EKREM İMAMOĞLU 15.5 MİLYONUN ADAYIDIR’

Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemişti ve o isim Ekrem İmamoğlu’ydu. Önümüzdeki süreçte kısa vadede bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyecek misiniz?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili de yeni bir kurumsal kimliğimiz var. Yeni kurumsal kimliğimiz için de önümüzdeki dönemde partinin yetkili organları, kurultayı çeşitli kararlar alabilirler. Ama Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel’in ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir organıdır. 15,5 milyon vatandaş 23 Mart 2025 günü sandıkta aday olarak belirledi. Adaylığının önünde bir yargı kuşatması var. Ayrıca diploması ile ilgili saldırılar var. Vatandaşın adayına saygılıyız. Zaten bizim adayımız değil, milletin adayı bizim de adayımız. Bundan sonraki süreçte orada yaşanacak olası ihtimallere karşı hep birlikte hangi doğru kararları alacağımızı, yine Ekrem Başkan, ben, Mansur Başkan ve yeni partinin tüm dinamikleri birlikte en doğru kararı vereceğiz.”