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Kaynak: Haber Merkezi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan 1. nakil tercih başvurularının ardından, öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre sonuçlar 10 Ağustos Pazartesi günü erişime açılıyor.

SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANIYOR

MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre LGS 1. nakil sonuçları gün içerisinde duyurulacak. İlk nakil döneminde tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını aynı gün öğrenebilecek.

LGS NAKİL SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Öğrenciler sonuçlara MEB’in resmi internet adresleri üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemleri:

meb.gov.tr

e-okul.meb.gov.tr

adreslerinden, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ya da okul numarası bilgileriyle yapılabilecek.

2. NAKİL BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından liselerdeki boş kontenjanlar da ilan edilecek. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen veya tercih değişikliği yapmak isteyen adaylar için 2. nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

İKİNCİ NAKİL SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

İkinci nakil tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 14 Ağustos tarihinde açıklanacak. Böylece LGS yerleştirme sürecinde son aşamaya geçilmiş olacak.