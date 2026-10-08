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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası sürecinde beklentilerin gerisinde kalmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde de istediği sonuçları alamaması, Montella üzerindeki eleştirileri artırdı. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonda oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, Montella'nın görevine son verilmesinin yakın olduğunu öne sürdü. Haberde, İtalyan teknik adamın milli takımın başındaki geleceğinin TFF tarafından değerlendirildiği aktarıldı.

Montella'nın olası ayrılığında göreve getirilebilecek isimler arasında Arda Turan'ın da bulunduğu iddia edildi. Haberde, Montella'nın sözleşmesinde 915 bin euroluk tazminat maddesinin bulunduğu bilgisine de yer verildi. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'teki görevini sürdürürken A Milli Takım'ın başına geçebileceği öne sürüldü.

Vincenzo Montella, Haziran 2025'te TFF ile 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar devam edecek yeni bir sözleşmeye imza atmıştı. Ancak İtalyan basınındaki iddiaya göre deneyimli teknik adamın görev süresi planlanandan önce sona erebilir.

Montella'nın görevden ayrılması halinde İtalya karşılaşmasının milli takımın başındaki son maçı olabileceği belirtildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığında yarın gerçekleştirilecek toplantıda, İtalyan teknik adamın geleceğiyle ilgili karar alınabileceği aktarıldı.