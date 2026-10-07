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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçların ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine yönelik tartışmalar sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'nun Shaktar Donetsk'te başarılı bir dönem geçiren Arda Turan'ı gündemine aldığı iddia edildi.

TFF'DEN ARDA TURAN'A TEKLİF İDDİASI

Yakup Çınar'ın haberine göre; TFF, Arda Turan'a A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini teklif etmeyi planlıyor.

ÇİFTE GÖREV FORMÜLÜ MASADA

Arda Turan'ın A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmesi halinde ise Shakhtar Donetsk'teki görevine devam edeceği de belirtiliyor.

Federasyonun, genç teknik adamın Ukrayna ekibini çalıştırmaya devam ederken aynı zamanda A Milli Takım'ın başına geçebileceği bir formül üzerinden teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.

MONTELLA'NIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı ilk 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve son olarak İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Türkiye, söz konusu 4 karşılaşmada 2 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Montella'nın görevine son verilmesi bekleniyor.