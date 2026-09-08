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Kaynak: Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İLK YERLEŞTİRMEDE YÜZDE 90 ORANINDA YERLEŞTİRME

Bakan Bak, ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 90’ının yurtlara yerleştirildiğini belirterek bunun bir rekor olduğunu açıkladı. Bak, yurt kapasitesindeki artışa ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta, 182 bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet verilirken; bugün 81 il, 271 İlçe ve KKTC’de 867 yurtta, 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2002 yılından bu yana toplam yatak kapasitemizde yüzde 439 oranında artış sağladık. Üniversite öğrencilerimize sunduğumuz destek, elbette yurt hizmetleriyle sınırlı değil...

Halihazırda 1 milyon 518 bin 166 gencimize burs veya öğrenim kredisi veriyoruz. 2025 yılında öğrencilerimize; 51 milyar 435 milyon 708 bin tl öğrenim kredisi ve burs desteği sağladık. Bununla birlikte; sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak sunuyoruz.”

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" seçeneği üzerinden başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

NASIL KAYIT YAPILACAK?

Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak. Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekiyor.